Кредитор поставил на грань банкротства экс-главу РФФИ Малина

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Экс-главе ныне не существующего Российского фонда федерального имущества (РФФИ) Владимиру Малину, при участии которого состоялся целый ряд знаковых приватизационных сделок, грозит процедура банкротства из-за небольшого долга перед частным лицом.

В пятницу жительница Москвы Валерия Курочкина разместила на "Федресурсе" уведомление о намерении обратиться в суд с заявлением о банкротстве Малина. Основание – задолженность, подтвержденная Дорогомиловским райсудом Москвы 24 октября прошлого года (с учетом дополнительного решения от 30 января 2020 года). Должник не исполнил обязательства в течение трех месяцев, что дает основания требовать его банкротства, следует из уведомления.

В системе раскрытия информации московских судов общей юрисдикции имеется дело Дорогомиловского суда, на которое ссылается Курочкина. Истицей в карточке дела указана Курочкина В.Л., ответчиком – Малин В.В., в ней также опубликовано решение, в котором, согласно принятой практике, опущены имена сторон, а также персональные данные. В нем идет речь о непогашенном кредите на 16,4 млн рублей под 12% годовых. Суд постановил взыскать с ответчика сумму займа с процентами, а также штраф за просрочку. Целый ряд деталей соглашения между ними не раскрыты. Согласно данным Федеральной службы судебных приставов, общая сумма задолженности составляет 19,6 млн руб.

Согласно данным системы "СПАРК-Интерфакс", Валерия Курочкина на протяжении нескольких лет входит в органы управления компаниями, дружественными Роману Троценко. Так, она является членом совета директоров "Московского речного пароходства", куда входит и сам Троценко, возглавляет ООО "ЮП-2" (девелоперское СП AEON Copropation Троценко с Invest AG Александра Абрамова и Александра Фролова).

Малину 61 год, в начале 1990-х он работал в "Федеральной фондовой корпорации", откуда в 1996 году пришел в РФФИ. Был начальником управления по продаже ценных бумаг, затем заместителем и первым заместителем председателя РФФИ, а в мае 2000 года возглавил фонд. Представлял интересы государства в советах директоров нескольких крупных компаний – "Газпрома", "Связьинвеста", "ЛУКОЙЛа" и др. Был отстранен от должности в октябре 2004 года после того, как против него было возбуждено уголовное дело по обвинению в превышении должностных полномочий и коммерческом подкупе.

В декабре 2005 года суд признал Малина виновным и приговорил его к четырем годам лишения свободы условно, а также лишил права занимать государственную должность в течение трех лет (согласно приговору, чиновник обеспечил главе "Менатепа" Платону Лебедеву и действующим с ним лицам уклонение от выполнения обязательств по внесению инвестиций в размере $283 млн и переход в их владение 20% акций ОАО "Апатит" по заниженной стоимости).

В апреле 2006 года, после того, как решение после неудачной попытки обжалования вступило в силу, премьер-министр Михаил Фрадков подписал распоряжение об отставке Малина. В 2008 году РФФИ был ликвидирован, его функции перешли Росимуществу.

Вскоре после отставки, в декабре 2006 года (а затем еще раз – в 2014 году), Малин, будучи главой Федерации биатлона Москвы, претендовал на пост руководителя Союза биатлонистов России, но проиграл выборы Александру Тихонову.

Был совладельцем "Моего банка", лишившегося лицензии в начале 2014 года.