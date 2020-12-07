Политолог Соловей арестован на 10 суток

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Октябрьский районный суд Петербурга привлек к административной ответственности политолога Валерия Соловья за организацию и проведение несогласованного публичного мероприятия, сообщает в понедельник объединенная пресс-служба судов города.

Ему назначено наказание в виде 10 суток административного ареста, говорится в пресс-релизе.

Как следует из протокола об административном правонарушении, днем 5 декабря у станции метро Гостиный Двор Соловей без подачи уведомления организовал и провел собрание с целью координации движения "Перемен". Суд посчитал, что это "мероприятие могло повлечь нарушение прав и свобод человека и гражданина, законности, правопорядка, общественной безопасности, в том числе нарушение функционирования объекта жизнеобеспечения, создание помехи движения пешеходов и доступа к объекту транспортной инфраструктуры".

Ранее сообщалось, что Соловей был задержан в минувшую субботу у Гостиного двора, где проходила встреча сторонников движения "Перемен", основателем которого он является. В отношении политолога составили протокол о проведении несогласованного публичного мероприятия (часть 2 статьи 20.2 КоАП РФ), оставив в отделе полиции до решения суда.

Также источник "Интерфакса" сообщал, что вместе с Соловьем задержали еще двоих мужчин, которые, согласно протоколам об административном правонарушении, раздавали на встрече политические листовки и подожгли фальшфейер. Им вменили мелкое хулиганство (статья 20.1 КоАП РФ). Информацией о решениях суда в отношении них агентство пока не располагает.