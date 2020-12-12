В центре Петербурга состоялась акция сторонников политолога Соловья

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - В Петербурге прошла акция в поддержку арестованного политолога Валерия Соловья, передал корреспондент "Интерфакса" в субботу.

У Гостиного двора собрались несколько десятков активистов. Примерно такое же количество сотрудников полиции следили за соблюдением правопорядка на мероприятии.

У входа в Гостиный двор активисты установили картонную фигуру Соловья. Они потребовали отпустить политолога. "Мы считаем, что Валерий Дмитриевич арестован ни за что. Сейчас он должен быть здесь, с нами, а не в изоляторе", - заявил агентству один из участников акции.

Неподалеку от сторонников Соловья кормила голубей группа активистов, поддерживающих экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, обвиняемого в организации убийств по найму и в покушении на убийство. Рядом с ними стояли в пикетах несогласные с поправками в Конституцию РФ.

Задержаний во время акции не было.

Как сообщалось, 7 декабря Октябрьский районный суд Петербурга арестовал Соловья на 10 суток за организацию и проведение несогласованного публичного мероприятия - встречу сторонников движения "Перемен", идеологом которого является политолог. Адвокат Алексей Добрынин обжаловал арест Соловья, однако апелляционное производство по жалобе было прекращено.