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МВД подтвердило вскрытие люка секретного военного самолета в Таганроге

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - В пресс-службе управления на транспорте МВД по СКФО подтвердили, что в полицию поступило заявление представителя Таганрогского авиационного научно-технического комплекса им. Бериева о вскрытии грузового люка одного из самолетов.

"В дежурную часть Таганрогского линейного отдела на транспорте обратился представитель ТАНТК им. Бериева с заявлением о том, что при осмотре одного из самолетов обнаружено вскрытие грузового люка. В настоящее время по данному факту проводится проверка", - сказал собеседник агентства.

Ранее информированный источник сообщил "Интерфаксу" о хищении электронного оборудования с одного из самых секретных в России военных самолетов Ил-80, стоящего на плановом ремонте на аэродроме в Таганроге.

По его данным, 4 декабря в полицию от представителя Таганрогского авиационного научно-технического комплекса им. Г.М. Бериева поступило соответствующее заявление. Из него следует, что при осмотре Ил-80 на аэродроме "Таганрог Южный" обнаружено, что был вскрыт грузовой люк, а с самолета исчезли около 39 блоков и пять плат радиостанций.

По словам собеседника агентства, самолет с начала 2019 года находится на регламентных работах.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, добавил источник.

Со своей стороны, сайт телеканала "Рен-ТВ" сообщает, что экспертам удалось обнаружить и изъять с различных частей судна отпечатки пальцев и обуви предполагаемых похитителей.

Ил-80 - воздушный командный пункт, разработанный ОКБ им. Ильюшина. Один из наиболее засекреченных самолетов Минобороны России.

В мае 2019 года замминистра обороны России Алексей Криворучко сообщил, что в России завершены опытно-конструкторские работы по модернизации воздушных командных пунктов на базе самолетов Ил-80 и Ил-82, шла работа по переоборудованию имеющихся самолетов в новый облик.

Ранее в СМИ воздушные командные пункты были названы самолетами "судного дня". По данным экспертов, они будут задействованы в случае ядерной войны, если наземные структуры управления будут уничтожены. Самыми известными моделями таких специализированных самолетов являются американские E-4B на базе лайнеров Boeing 747 и российские Ил-80, разработанные на основе пассажирских Ил-86.

МВД Таганрог Ил-80

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