МВД подтвердило вскрытие люка секретного военного самолета в Таганроге
Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - В пресс-службе управления на транспорте МВД по СКФО подтвердили, что в полицию поступило заявление представителя Таганрогского авиационного научно-технического комплекса им. Бериева о вскрытии грузового люка одного из самолетов.
"В дежурную часть Таганрогского линейного отдела на транспорте обратился представитель ТАНТК им. Бериева с заявлением о том, что при осмотре одного из самолетов обнаружено вскрытие грузового люка. В настоящее время по данному факту проводится проверка", - сказал собеседник агентства.
Ранее информированный источник сообщил "Интерфаксу" о хищении электронного оборудования с одного из самых секретных в России военных самолетов Ил-80, стоящего на плановом ремонте на аэродроме в Таганроге.
По его данным, 4 декабря в полицию от представителя Таганрогского авиационного научно-технического комплекса им. Г.М. Бериева поступило соответствующее заявление. Из него следует, что при осмотре Ил-80 на аэродроме "Таганрог Южный" обнаружено, что был вскрыт грузовой люк, а с самолета исчезли около 39 блоков и пять плат радиостанций.
По словам собеседника агентства, самолет с начала 2019 года находится на регламентных работах.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, добавил источник.
Со своей стороны, сайт телеканала "Рен-ТВ" сообщает, что экспертам удалось обнаружить и изъять с различных частей судна отпечатки пальцев и обуви предполагаемых похитителей.
Ил-80 - воздушный командный пункт, разработанный ОКБ им. Ильюшина. Один из наиболее засекреченных самолетов Минобороны России.
В мае 2019 года замминистра обороны России Алексей Криворучко сообщил, что в России завершены опытно-конструкторские работы по модернизации воздушных командных пунктов на базе самолетов Ил-80 и Ил-82, шла работа по переоборудованию имеющихся самолетов в новый облик.
Ранее в СМИ воздушные командные пункты были названы самолетами "судного дня". По данным экспертов, они будут задействованы в случае ядерной войны, если наземные структуры управления будут уничтожены. Самыми известными моделями таких специализированных самолетов являются американские E-4B на базе лайнеров Boeing 747 и российские Ил-80, разработанные на основе пассажирских Ил-86.