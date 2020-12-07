МВД подтвердило вскрытие люка секретного военного самолета в Таганроге

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - В пресс-службе управления на транспорте МВД по СКФО подтвердили, что в полицию поступило заявление представителя Таганрогского авиационного научно-технического комплекса им. Бериева о вскрытии грузового люка одного из самолетов.

"В дежурную часть Таганрогского линейного отдела на транспорте обратился представитель ТАНТК им. Бериева с заявлением о том, что при осмотре одного из самолетов обнаружено вскрытие грузового люка. В настоящее время по данному факту проводится проверка", - сказал собеседник агентства.

Ранее информированный источник сообщил "Интерфаксу" о хищении электронного оборудования с одного из самых секретных в России военных самолетов Ил-80, стоящего на плановом ремонте на аэродроме в Таганроге.

По его данным, 4 декабря в полицию от представителя Таганрогского авиационного научно-технического комплекса им. Г.М. Бериева поступило соответствующее заявление. Из него следует, что при осмотре Ил-80 на аэродроме "Таганрог Южный" обнаружено, что был вскрыт грузовой люк, а с самолета исчезли около 39 блоков и пять плат радиостанций.

По словам собеседника агентства, самолет с начала 2019 года находится на регламентных работах.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, добавил источник.

Со своей стороны, сайт телеканала "Рен-ТВ" сообщает, что экспертам удалось обнаружить и изъять с различных частей судна отпечатки пальцев и обуви предполагаемых похитителей.