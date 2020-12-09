Возбуждено дело о краже с самолета "судного дня" в Таганроге

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Имущество на сумму более миллиона рублей похищено из самолета Ил-80, который находился на аэродроме в Таганроге, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

Возбуждено уголовное дело по статье о краже (п. "б" части 4 статьи 158 УК РФ).

Ранее информированный источник сообщил "Интерфаксу" о хищении электронного оборудования с Ил-80, стоящего на плановом ремонте на аэродроме в Таганроге. По его данным, заявление в полицию от представителя Таганрогского авиационного научно-технического комплекса имени Бериева поступило 4 декабря. При осмотре самолета была обнаружена пропажа порядка 39 блоков и пяти плат радиостанций.

Позднее в пресс-службе управления на транспорте МВД по СКФО подтвердили, что грузовой люк одного из самолетов был вскрыт.

Ил-80 - воздушный командный пункт, разработанный ОКБ им. Ильюшина. Один из наиболее засекреченных самолетов Минобороны России.

Ранее в СМИ воздушные командные пункты были названы самолетами "судного дня". По данным экспертов, они будут задействованы в случае ядерной войны, если наземные структуры управления будут уничтожены. Самыми известными моделями таких специализированных самолетов являются американские E-4B на базе лайнеров Boeing 747 и российские Ил-80, разработанные на основе пассажирских Ил-86.