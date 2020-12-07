Минцифры выбрало приложения для предустановки на устройства в России

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Минцифры России сформировало перечень программного обеспечения, рекомендуемого к предустановке на смартфоны, планшеты и телевизоры с функцией Smart TV, окончательный вариант будет утвержден правительством, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства.

"Всего министерство получило около 100 заявлений от производителей ПО. После анализа заявок был сформирован перечень продуктов, рекомендованных к предустановке", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Там уточнили, что в категории браузеров, поисковых, навигационных систем и облачных сервисов для хранения данных лидируют продукты "Яндекс", в категориях "электронная почта", "новостной агрегатор", "социальные сети" - Mail.ru, среди антивирусных систем - Kaspersky, офисного ПО - "Мой офис". Также на электронных устройствах будет установлен социальный сервис Госуслуги и платежная система "Мир".

"После утверждения правительством программы с наибольшим количеством уникальных пользователей будут установлены на смартфонах, планшетах, телевизорах с функцией Smart TV, ноутбуках и персональных компьютерах. При этом пользователи всегда смогут установить программы аналогичных категорий по собственному выбору", - говорится в сообщении.

Министерство сформировало рейтинг популярности программ на основе данных, представленных компаниями и подтвержденных независимыми аудиторскими заключениями согласно утверждённому кабмином 18 ноября механизму. Дополнительно для оценки заявок при Минцифры была сформирована комиссия, куда вошли руководители ведущих российских отраслевых ассоциаций: РАЭК, РУССОФТ, Отечественный софт, АПКИТ, Ассоциации компаний интернет-торговли и других, уточнили в Минцифры.

Там отметили, что предустановка ПО - часть стратегии, направленной на импортозамещение и развитие собственных цифровых продуктов, и это нововведение позволит создать более сбалансированные условия для конкуренции российских разработок с зарубежным программным обеспечением.

Глава РУССОФТ Валентин Макаров высоко оценил работу Минцифры с экспертами в отборе программ для предустановки. "Министерство пошло на эксперимент, собрав в экспертную комиссию руководителей отраслевых ассоциаций, представляющих самые разные сегменты ИТ-индустрии, затронутые тематикой предустановки ПО. Надеюсь, что на этом работа комиссии не закончится, и мы сможем договориться и по изменениям, которые нужно внести в постановление правительства № 1867, чтобы оно более гармонично отвечало интересам всех участников", - сказал Макаров, чьи слова приводят в пресс-службе Минцифры.

В свою очередь директор РАЭК Сергей Плуготаренко отметил, что "методика отбора и экспертизы заявок была прозрачной, а сам отбор осуществлялся на основании максимально объективной метрики: числа уникальных пользователей программ". "Эта метрика позволяет исключить лоббирование каких-то сервисов и даёт реальный срез предпочтений россиян. Считаю правильным, что Минцифры привлекает к данной работе профильные ассоциации, обладающие соответствующей экспертизой. Этот шаг также позволяет минимизировать риски необъективности при оценке заявок", - сказал Плуготаренко.