Samsung начал устанавливать на смартфоны неудаляемые сервисы "Яндекса"

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Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Samsung с 29 марта, обновляя системы, начал устанавливать на гаджеты российских пользователей "Яндекс.Браузер", "Яндекс.Диск" и "Яндекс.Карты", которые нельзя удалить, пишет "Коммерсантъ". При этом корейская компания уведомляла клиентов, что исполняет требование об обязательной предустановке отечественных приложений.

На появление неудаляемых сервисов в соцсетях стали жаловаться пользователи гаджетов A-серии и Galaxy Note 20 Ultra.

В России с 1 апреля вступает в силу закон, требующий предустановки на продающиеся в стране смартфоны и планшеты 16 групп российских программ, среди которых приложения Mail.ru Group, "Яндекса", "Лаборатории Касперского", сервис "Госуслуги" и платежная система "Мир".

Требования закона распространяются на устройства, выпущенные после 1 апреля, сказали изданию в пресс-службе Минцифры. Там допустили, что отдельные производители могли начать предустанавливать российский софт и раньше.

Требования закона не распространяются на устройства, произведенные до 1 января, и тем более на технику, уже находящуюся в пользовании у граждан, сказал "Коммерсанту" представитель Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники РАТЭК Антон Гуськов. В законе нет требования, чтобы эти приложения были неудаляемы, но есть условие, по которому предустановленное приложение должно сохраниться при обновлении.

В Samsung не спорят, что под новый закон не подпадают гаджеты, уже находящиеся в использовании. "Тем не менее с учетом технических особенностей системное программное обеспечение обновляется для всего модельного ряда",— заявили газете в компании. Представитель Samsung заверил, что "большинство" предустановленных приложений можно полностью удалить, а у приложений, которые не могут быть удалены, можно убрать иконку с экрана.

"Разработчики приложений не могут влиять на то, какой именно вариант" предустановки и возможности удаления с гаджета будет выбран, заявил изданию представитель "Яндекса".

Источник "Коммерсанта" на рынке предположил, что Samsung удобнее применить обновление прошивки, которая включает предустановленные приложения, сразу на все миллионы устройств, так компания минимизирует риск нарушения закона.

Аналитик Telecom Daily Илья Шатилин высказал мнение, что появление неудаляемых приложений связано с коммерческими договоренностями "Яндекса" с Samsung и отношения к исполнению закона не имеет. Аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин отметил, что если это коммерческая предустановка, в описании прошивки не должно быть никаких ссылок на закон.

В середине марта стало известно, что Apple и Минцифры договорились о способе предустановки российского ПО на гаджеты этой компании. С 1 апреля устройства Apple при активации в России будут показывать пользователю диалоговое окно, в котором ему по умолчанию будет предложено установить приложения из утвержденного правительством списка - или отказаться от конкретных программ, убрав рядом с ними галочки.