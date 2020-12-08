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Роструд не заметил социальной напряженности в РФ в период пандемии

Ведомство также заявило о снижении задолженностей по зарплате в стране

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - В России не было зафиксировано социальной напряженности и роста нарушений прав работников в связи с изменениями в организации труда из-за пандемии коронавируса, заявил руководитель Роструда Михаил Иванков.

"Мы не зафиксировали какого-либо роста социальной напряженности, какого-то роста количества нарушений прав работников. Хочу отметить, что с точки зрения таких важных моментов, как задолженность по заработной плате, в этом году мы наблюдаем снижение задолженностей", - сказал Иванков в ходе панельной сессии "Труд и безопасность в условиях пандемии COVID-19".

Пандемия коронавируса

По его словам, среди предпринятых мер для поддержки бизнеса - существенное снижение административной нагрузки, связанной с проверками.

"Были введены серьезные ограничения внеплановых проверок, они проводились и до конца года проводятся только в случае прямой угрозы жизнью и здоровью, и только по согласованию с прокуратурой", - отметил Иванков.

Он сообщил, что в текущем году количество проверок предприятий сократилось на 40%. "Если за 2019 год до 1 ноября было проведено 110 тыс. проверок, в этом году было проведено немногим более 60 тыс. проверок", - уточнил руководитель Роструда.

Также Иванков сказал, что в Роструд в 2020 году начал активно использовать такой инструмент, как предостережения. По его словам, эта мера оказалась действенной. В текущем году было выдано 180 тыс. предостережений по сравнению с 18 тыс. предостережений в предыдущем, добавил он.

Роструд Михаил Иванков Коронавирус

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