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Путин подписал закон об удаленке

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал закон о дистанционной работе.

Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации во вторник.

Документ дает в Трудовом Кодексе (ТК) определения понятий дистанционной (удаленной) работы, временной и комбинированной дистанционной работы.

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Так, дистанционной работой является выполнение трудовых обязанностей вне помещений работодателя с использованием интернета для взаимодействия с ним. Комбинированная дистанционная работа предполагает совмещение выполнения трудовых функций на рабочем месте и дистанционной работы. Временный же перевод сотрудника на дистанционную работу не может превышать шести месяцев.

Постоянное, временное или комбинированное выполнение работы в дистанционном формате может быть предусмотрено в трудовом договоре или дополнительном соглашении к нему. Там же должны быть обозначены условия обеспечения работника оборудованием и программным обеспечением для выполнения дистанционной работы и порядке возмещения работодателем сопутствующих расходов, таких как оплата интернета и программного обеспечения.

Работодатель также наделяется правом перевести сотрудника на дистанционную работу без согласия последнего в случае введения чрезвычайной ситуации (из-за стихийного бедствия, эпидемии). Такой перевод должен быть обоснован соответствующими распоряжением федеральных, местных или муниципальных властей.

Если работодатель не может обеспечить сотрудника оборудованием для выполнения работы дистанционно, либо работник в силу специфики работы не может выполнять ее дистанционно, время простоя считается не зависящим от сторон договора и оплачивается соответственно нормам ТК РФ, если иное не указано в договоре или дополнительном соглашении.

Отдельно в ТК РФ вводится норма, согласно которой выполнение работы дистанционно не может быть основанием для снижения заработной платы, в том числе при внеплановом переводе сотрудника на временную удаленную работу.

В законе об удаленке специально оговаривается основание для увольнения за прогул. Прогулом при дистанционной работе будет считаться отсутствие связи между работником и работодателем более двух рабочих дней подряд без уважительной причины.

Закон вступает в силу с 1 января 2021 года.

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