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Требования о самоизоляции и "удаленке" 30% работников в Москве продлены

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Ряд ограничений, связанных с пандемией коронавируса, действие которых заканчивалось 29 ноября, в соответствии с указом мэра Москвы Сергея Собянина продлены по 15 января.

В частности, остается обязательным дистанционный режим работы минимум 30% сотрудников предприятий и организаций.

Кроме того, до середины января продлевается домашний режим для пожилых старше 65 лет и хронических больных. Для них в это время по-прежнему будет недоступен льготный проезд по социальным картам.

Также по 15 января будут закрыты городские досуговые учреждения для детей. При этом, в случае необходимости прохождения аттестации по программам допобразования, возможно возобновление обучения в дистанционном формате, но только в случае, если применение электронного обучения по таким программам возможно.

По-прежнему учащиеся 6-11-х классов получают образование в дистанционной форме. Действие этого правила распространяется по 6 декабря. О продлении этой меры пока не сообщалось.

Москва коронавирус COVID-19

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