Глава "Победы" получил выговор за полет в поддержку Дзюбы, его зам уволен

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Совет директоров "Победы" (входит в группу "Аэрофлот") объявил выговор гендиректору авиакомпании Андрею Калмыкову, а один из его заместителей уволен из-за итогов расследования Росавиации полета в поддержку футболиста Артема Дзюбы, пишет РБК со ссылкой на источник, близкий к совету.

Какой именно заместитель Калмыкова освобожден от занимаемой должности, источник не уточнил. "Интерфакс" направил запрос в пресс-службу "Победы".

11 ноября самолет "Победы", летевший из Москвы в Екатеринбург, прошел по траектории, похожей на фаллический символ, что зафиксировали диспетчеры. В "Победе" тогда заявили, что, возможно, пилоты "так выразили поддержку и показали свое отношение" к травле футболиста Дзюбы после того, как в сеть попало его интимное видео.

"Перфомансом" в небе заинтересовались в Росавиации, которая провела расследование и, по данным РБК, пришла к выводу, что действия пилотов могли повлиять на безопасность полета. Комиссия Росавиации посоветовала "Аэрофлоту" рассмотреть вопрос о соответствии руководства "Победы" занимаемой должности.