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Аналитики увидели финриски в возможной отставке CEO "Победы" из-за полета в поддержку Дзюбы

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Аналитики инвесткомпаний и банков, покрывающие акции "Аэрофлота", видят негативные последствия в возможной отставке гендиректора "Победы" Андрея Калмыкова из-за итогов расследования Росавиации полета в поддержку футболиста Артема Дзюбы.

"Основными рисками (для стоимости акций "Аэрофлота" - ИФ) являются более длительное, чем ожидалось, восстановление после COVID-кризиса и смена генерального директора "Победы" в результате недавнего расследования Росавиации незапланированного отклонения одного из самолетов "Победы" от маршрута", - говорится в обзоре аналитиков "ВТБ Капитала" Елены Сахновой, Ивана Постевого и Артема Водянникова.

Своими финансовыми результатами за III квартал "Победа" доказала устойчивость своей лоукост-модели, отмечают аналитики. Как сообщалось, на фоне общего чистого убытка группы "Аэрофлот" (помимо одноименной авиакомпании и "Победы", включает "Россию" и "Аврору") в 21,1 млрд руб. "Победа" получила 3,65 млрд руб. чистой прибыли.

"Компания получила чистую прибыль и за 9 месяцев 2020 г., чего, насколько нам известно, не достигла ни одна другая авиакомпания в мире", - отметили в "ВТБ Капитале". С учетом ситуации в авиационной отрасли прибыльность "Победы" - "исключительный результат", подтверждают в своем обзоре аналитики Sberbank CIB Федор Корначев и Ильяс Ержанов.

"Нашим базовым сценариев является отсутствие изменений в менеджменте, особенно на фоне отличных результатов компании, которая, несмотря на ощутимое снижение цен, смогла показать высокую маржинальность", - сказала "Интерфаксу" аналитик БКС Анастасия Егазарян. По ее мнению, "Победа" становится ключевым драйвером не только роста группы "Аэрофлот", но и ее рентабельности. "Было бы крайне разочаровывающим видеть новости об изменениях в менеджменте компании", - сказала Егазарян.

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Сама "Победа", в целом, ничего нового не придумала, а взяла все самое лучшее у своих европейских аналогов, также в РФ была создана необходимая для лоукостеров нормативная база, которую успешно продвигало руководство "Аэрофлота", отмечает аналитик "Ренессанс Капитала" Артем Ямщиков. При этом, по его словам, "Победа" смогла построить эффективную модель управления издержками и жестко контролировать затраты. "Калмыков принимал в этом прямое участие, поэтому его вклад в успех компании высок, - сказал Ямщиков "Интерфаксу". - По III кварталу компания показала неплохую прибыль, и на фоне убытков крупнейших глобальных перевозчиков это выглядит хорошим результатом".

11 ноября самолет "Победы", выполнявший рейс из Москвы в Екатеринбург, пролетел по траектории, похожей на фаллический символ, что зафиксировали диспетчеры. В "Победе" тогда заявили, что, возможно, пилоты "так выразили поддержку и показали свое отношение" к травле футболиста Дзюбы после того, как в сеть попало его интимное видео. "Перфомансом" в небе заинтересовались в Росавиации, которая провела расследование и, по данным РБК, пришла к выводу, что действия пилотов могли повлиять на безопасность полета. Комиссия Росавиации посоветовала "Аэрофлоту" "рассмотреть вопрос о соответствии руководства ООО "Авиакомпания "Победа" занимаемой должности".

Сам Калмыков, общавшийся с журналистами во вторник, не стал комментировать выводы комиссии. "Я не хотел бы комментировать отчет, который к нам пока не поступал. Когда он к нам поступит, мы его обязательно изучим внимательно", - сказал он.

Аэрофлот Победа Артем Дзюба

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