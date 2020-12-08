Экс-главбух "Трансаэро" осужден на семь лет по делу о хищении 560 млн руб.

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Савеловский суд Москвы приговорил к семи годам колонии общего режима бывшего главного бухгалтера авиакомпании "Трансаэро" Андрея Ковалева за пособничество особо крупному хищению денежных средств и сокрытию денег, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда во вторник.

"Ковалеву назначено наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с лишением права занимать должности, связанные с выполнением административно-хозяйственных функций в коммерческих организациях, сроком на два года", - сообщили в пресс-службе.

Там уточнили, что Ковалев признан виновным в пособничестве особо крупной растрате (ч. 5 ст. 33 - ч. 4 ст. 160 УК РФ) и сокрытию денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов (ст. 33 - ч. 2 ст. 199.2 УК РФ).

Как установило следствие, Ковалев помог гендиректору "Трансаэро" похитить свыше 560 млн руб., что повлекло невыплаты выходного пособия, зарплат и задолженности по компенсациям за разъездной характер работы более чем 6 тыс. сотрудников авиакомпании.

Кроме того, заявляло следствие, Ковалев, достоверно зная о наличии у компании неисполненной обязанности по уплате налогов, помог скрыть деньги "Трансаэро", за счет которых компания могла погасить недоимку по налогам в размере свыше 84,5 млн руб.

В августе бывший временный управляющий "Трансаэро" Михаил Котов получил 5,5 лет колонии за злоупотребление полномочиями. Бывший гендиректор авиакомпании Александр Бардин находится в розыске по обвинению в хищении, злоупотреблении полномочиями и невыплате зарплат.

В 2015 году "Трансаэро" оказалась не в состоянии обслуживать долги, превышавшие 250 млрд руб. Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти в декабре 2015 года по заявлению Сбербанка ввел в отношении авиакомпании процедуру наблюдения. В сентябре 2017 года она была признана банкротом.