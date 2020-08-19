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Временный управляющий "Трансаэро" признан виновным по делу о хищении 1 млрд рублей

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Савеловский суд Москвы приговорил к пяти с половиной годам в колонии общего режима бывшего временного управляющего "Трансаэро" Михаила Котова по делу о хищении активов перевозчика на 1 млрд рублей. Как пишет "Коммерсантъ", его признали виновным в злоупотреблении полномочиями.

Суд продолжался больше полугода. Подсудимый провел под арестом два года.

Как установили следствие и суд, с января 2016 года по сентябрь 2017 года Котов не принял меры для сохранения средств и имущества "Трансаэро", и компания лишилась "не менее 1 млрд руб." В частности, не возражал против того, что бывший гендиректор компании Александр Бурдин договорился об аренде нескольких складов по завышенной цене, и о продаже автомобилей и авиадвигателей компании по заниженной цене, говорилось в материалах дела. Также следствие считает, что Котов содействовал "сокрытию многочисленных фактов хищений", из-за которых больше 6000 сотрудников авиакомпании не получили зарплаты.

В суде Котов заявил, что не совершал действий, которые привели к утрате имущества "Трансаэро": "Я не мог сделать этого хотя бы потому, что не обладал соответствующими полномочиями и вообще не мог давать каких-либо указаний топ-менеджерам авиакомпании".

Адвокат Котова Эдуард Чургулия отмечал, что формулировки в деле носят предположительный характер и что в нем не указано, чем "Трансаэро" конкретно владело на момент вменяемых его клиенту нарушений. Он также указал, что в деле нет ни одной экспертизы, которая подтверждала бы, что то или иное имущество выбыло по завышенной или заниженной цене. Защита обжалует приговор, пообещал Чургулия.

Гособвинитель счел вину Котова полностью доказанной и попросил для него семь лет лишения свободы.

Трансаэро Михаил Котов Александр Бурдин Савеловский суд

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