Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 23:29Заразились
на 08.12В России 2 515 009+26 097В мире 68 225 313+634 120

Каждый пятый россиянин выступил за увеличение декретного отпуска

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - За увеличение отпуска по уходу за ребенком с сохранением рабочего места и должности с нынешнего трехлетнего срока на более продолжительный период выступают 18% россиян или почти каждый пятый. Об этом свидетельствуют распространенные в среду данные опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ).

Среди аргументов, которые приводят сторонники увеличения продолжительности декретного отпуска, – доводы о том, что маленькому ребенку необходимы внимание и забота родителей, сложности с устройством ребенка в детский сад, частая заболеваемость маленьких детей.

В свою очередь, три четверти россиян (74%) считают ныне действующий срок декретного отпуска вполне достаточным, отмечают социологи.

По данным ФОМ, среди россиян есть и те, кто предлагает уменьшить продолжительность декретного отпуска, но доля таких респондентов около 3%.

Респонденты, считающие ныне действующие сроки декретных отпусков слишком большими, полагают, что людям необходимо работать, а трехлетний перерыв приводит к потере квалификации.

Что касается адаптации к рабочему режиму женщин, вышедших из декретного отпуска, то, согласно результатам исследования, 57% респондентов видят большие трудности у женщин после отпуска по уходу за ребенком. Каждый четвертый россиянин (24%) не видит здесь никаких проблем, 19% участников опроса затрудняются оценить, насколько сложно женщине вернуться к работе после трехлетнего перерыва.

Всероссийский опрос был проведен 20-22 ноября среди 1 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет.

Новости

Следственный комитет Петербурга провел ночной рейд по барам

Следственный комитет Петербурга провел ночной рейд по барам

Госкомиссия подтвердила открытие "Роснефтью" уникального месторождения в Карском море

Госкомиссия подтвердила открытие "Роснефтью" уникального месторождения в Карском море

Минэкономразвития предложило меры для роста инвестиций в РФ на 70%

Пентагон заявил, что Китай к середине века сможет победить США в военном конфликте

Пентагон заявил, что Китай к середине века сможет победить США в военном конфликте

"Академик Черский" вернулся на рейд Куршской косы около Калининграда

Что случилось этой ночью: среда, 9 декабря

Человек пострадал на пожаре нефтяной скважины под Оренбургом

Военные следователи расследуют хищения при закупке обмундирования для Росгвардии по завышенным ценам

Мурашко допустил заражение COVID в течение 42 дней после первой инъекции

Путин подписал закон о федеральном бюджете

Путин подписал закон о федеральном бюджете
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');