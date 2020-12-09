Каждый пятый россиянин выступил за увеличение декретного отпуска

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - За увеличение отпуска по уходу за ребенком с сохранением рабочего места и должности с нынешнего трехлетнего срока на более продолжительный период выступают 18% россиян или почти каждый пятый. Об этом свидетельствуют распространенные в среду данные опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ).

Среди аргументов, которые приводят сторонники увеличения продолжительности декретного отпуска, – доводы о том, что маленькому ребенку необходимы внимание и забота родителей, сложности с устройством ребенка в детский сад, частая заболеваемость маленьких детей.

В свою очередь, три четверти россиян (74%) считают ныне действующий срок декретного отпуска вполне достаточным, отмечают социологи.

По данным ФОМ, среди россиян есть и те, кто предлагает уменьшить продолжительность декретного отпуска, но доля таких респондентов около 3%.

Респонденты, считающие ныне действующие сроки декретных отпусков слишком большими, полагают, что людям необходимо работать, а трехлетний перерыв приводит к потере квалификации.

Что касается адаптации к рабочему режиму женщин, вышедших из декретного отпуска, то, согласно результатам исследования, 57% респондентов видят большие трудности у женщин после отпуска по уходу за ребенком. Каждый четвертый россиянин (24%) не видит здесь никаких проблем, 19% участников опроса затрудняются оценить, насколько сложно женщине вернуться к работе после трехлетнего перерыва.

Всероссийский опрос был проведен 20-22 ноября среди 1 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет.