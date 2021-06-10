Опрос показал, что более трети россиян работают во время отпуска

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Более трети россиян (40%) часто во время отпуска дистанционно участвуют в работе своих компаний, среди сограждан 35-44 лет эта доля составляет 45%, свидетельствуют данные опроса Исследовательского центра портала SuperJob.ru, поступившие в четверг в "Интерфакс".

Больше других работают во время отпусков респонденты, зарабатывающих в месяц от 80 тыс. рублей (47%), показывают результаты исследования.

По данным опроса, 37% работающих россиян периодически погружаются в работу во время отпуска, среди сограждан в возрасте 25-34 лет так ведут себя 42% респондентов.

В свою очередь, 17% сограждан не практикуют продолжение работы во время отпуска - 4% сограждан делают это принципиально, 13% участников опроса или почти каждый восьмой по причине отсутствия такой необходимости.

Чаще всех свои отпуска используют только для отдыха россияне 18-24 лет - почти каждый четвертый респондент данной возрастной категории (24%), отмечают в SuperJob.ru.

Опрос был проведен 17 мая - 4 июня 2021 года среди 3000 респондентов в возрасте от 18 лет, имеющих постоянную работу, в 503 населенных пунктах РФ, во всех федеральных округах.