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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:29Заразились
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Проверки в РФ показали редкие случаи обнаружения коронавируса на поверхностях

Проверки в РФ показали редкие случаи обнаружения коронавируса на поверхностях
Дезинфекция общественного транспорта в Екатеринбурге
Фото: URA.RU/ТАСС

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Во всех субъектах РФ при проверках на объектах окружающей среды обнаружено не более 0,2% положительных образцов смывов, указывающих на наличие коронавируса, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Во всех субъектах РФ ведется мониторинг объектов окружающей среды - объектов водопользования, пищевых продуктов, медицинские, торговые организации, объекты транспортной инфраструктуры. На сегодняшний день таких исследований проведено более 70 тысяч", - сказала Попова в ходе международной научно-практической конференции по вопросам противодействия новой коронавирусной инфекции и другим инфекционным заболеваниям.

"Мы имеем определенные находки - это не более 0,2% от всех проведенных исследований. Это очень небольшой результат, когда мы проводим (исследования) планово", - отметила Попова.

По ее словам, во всех субъектах РФ также проводятся исследования по эпидемическим показаниям в конкретном очаге.

"Когда мы проводим по эпидпоказаниям в очаге, то этот удельный вес увеличивается до половины процента положительных находок, что закономерно, и позволяет нам видеть все загрязненные объекты и все риски попадания нового вируса через объекты окружающей внешней среды", - добавила Попова.

Глава Роспотребнадзора также сообщила, что в исследовании объектов окружающей среды выборочно принимают участие семь регионов России. "На сегодняшний день выполнено около 2 тыс. исследований, именно в воде и пищевых продуктах. Во всех случаях положительные находки не выявлены", - отметила она.

Попова добавила, что такие исследования проводятся Центральным научно-исследовательским институтом эпидемиологии по специально отработанным методикам и алгоритмам.

Она также отметила, что специалисты следят за изменением нового коронавируса на территории России, но значимых мутаций пока не наблюдают.

Хроника коронавируса. Декабрь.

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Хроника 09 января – 09 декабря 2020 годаПандемия коронавируса
Роспотребнадзор Анна Попова

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