В Туле задержали молодого человека, планировавшего нападение на школу

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - ФСБ сообщает о задержании в Туле местного жителя 2002 года рождения, планировавшего нападение на школу с ружьем.

У него изъяты обрез охотничьего ружья и материалы об аналогичных преступлениях, сообщает Центр общественный связей (ЦОС) ФСБ.

По результатам исследования оружия следственным управлением УМВД России по Туле возбуждено уголовное дело о незаконном приобретении и хранении оружия (ч. 2 ст. 222 УК России).

В спецслужбе сообщили, что по факту планируемого нападения на учебное заведение решается вопрос о дополнительной процессуальной квалификации действий задержанного.