Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:29Заразились
на 09.12В России 2 541 199+26 190В мире 68 225 587+634 394

В Туле задержали молодого человека, планировавшего нападение на школу

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - ФСБ сообщает о задержании в Туле местного жителя 2002 года рождения, планировавшего нападение на школу с ружьем.

У него изъяты обрез охотничьего ружья и материалы об аналогичных преступлениях, сообщает Центр общественный связей (ЦОС) ФСБ.

По результатам исследования оружия следственным управлением УМВД России по Туле возбуждено уголовное дело о незаконном приобретении и хранении оружия (ч. 2 ст. 222 УК России).

В спецслужбе сообщили, что по факту планируемого нападения на учебное заведение решается вопрос о дополнительной процессуальной квалификации действий задержанного.

Тула ФСБ России

Новости

В Кремле дистанцировались от конфликта властей Петербурга и рестораторов

В Кремле дистанцировались от конфликта властей Петербурга и рестораторов

Песков опроверг сообщения об одинаковых кабинетах для Путина

Госдума приняла закон о праве экс-президента РФ стать сенатором

Посольство РФ назвало ошибкой арест россиянина в Дании

Посольство РФ назвало ошибкой арест россиянина в Дании
Пандемия коронавируса

Проверки в РФ показали редкие случаи обнаружения коронавируса на поверхностях

Проверки в РФ показали редкие случаи обнаружения коронавируса на поверхностях
Пандемия коронавируса

В России за сутки зарегистрировали еще 26 190 случаев COVID-19

В России за сутки зарегистрировали еще 26 190 случаев COVID-19

Возбуждено дело о краже с самолета "судного дня" в Таганроге

Москва начала проверку информации об утечке данных переболевших COVID

Москва начала проверку информации об утечке данных переболевших COVID

На острове Русский снова произошли энергоаварии

Более 80% россиян выступили за объявление 31 декабря выходным днем

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');