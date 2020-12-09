Попова сочла вакцинацию единственным способом надежной защиты от COVID

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Вакцинация от COVID-19 необходима для формирования управляемого иммунитета, поэтому при возможности нужно сделать прививку, рекомендовала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Вакцина сегодня - единственный способ надежно защититься и сформировать управляемый иммунитет. Когда мы вводим вакцину, мы понимаем, какой иммунный ответ сформируется. Когда в организм попадает вирус, никто не может предсказать, каким заболеванием эта встреча закончится - легким, средним или тяжелым" - сказала Попова журналистам в среду.

Она отметила, что, если есть возможность, нужно вакцинироваться. Попова добавила, что масштабная вакцинация уже начата, количество желающих привиться растет.

Накануне министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что вакцина "Спутник V" поступила в половину регионов России, после 10 декабря будет поставлена во все субъекты РФ.