Госдума приняла закон о праве экс-президента РФ стать сенатором

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - В среду Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении закон, уточняющий порядок формирования Совета Федерации.

В частности, закон предусматривает для экс-президентов возможность в любой момент, но однократно принять решение стать пожизненными сенаторами.

Новая редакция закона о порядке формирования Совета Федерации вошла в президентский пакет законопроектов по реализации обновленных положений Конституции.

Кроме того, закон предусматривает, что стать сенаторами смогут не более 30 представителей РФ, назначаемых президентом, из которых не более семи могут быть назначены пожизненно.

Указывается, что сенаторы - представители РФ назначаются указом президента на шесть лет либо пожизненно (не более семи сенаторов). Назначение сенаторов является правом, но не обязанностью президента, и может осуществляться по его усмотрению в любое время, отметил ранее председатель профильного комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Безупречная репутация

Предусматриваются в законе и следующие требования к кандидатам в сенаторы РФ: им может быть гражданин РФ, достигший возраста 30 лет, обладающий безупречной репутацией, постоянно проживающий в России, не имеющий гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина РФ на территории иностранного государства.

Согласно Конституции указывается, что представителями РФ, осуществляющими полномочия сенаторов пожизненно, могут быть назначены "граждане, имеющие выдающиеся заслуги перед страной в сфере государственной и общественной деятельности", пояснил Крашенинников.

Закон расширяет перечень лиц, которых высшее должностное лицо субъекта РФ, избираемое законодательным (представительным) органом, может назначить сенатором - представителем субъекта РФ.

В действующей редакции возможно назначение сенатором РФ только депутата Госдумы, избранного по партийному списку от соответствующего субъекта РФ. Перечень дополняется депутатом Госдумы, избранным по одномандатному избирательному округу от соответствующего субъекта РФ.

Ценз

Закон дополняет исключения из ценза оседлости (срок обязательного проживания в регионе) для кандидатов в сенаторы - представителей субъектов РФ.

Согласно цензу оседлости, кандидатом в сенаторы - представителем региона может быть гражданин РФ, постоянно проживающий на территории данного субъекта РФ в течение пяти лет, непосредственно предшествующих его выдвижению кандидатом, либо в совокупности в течение 20 лет, предшествующих такому выдвижению.

В настоящее время такое требование не распространяется на лиц, имеющих воинские звания высшего офицера, специальное звание высшего начальствующего состава или соответствующий им классный чин.

Законом предусматривается аналогичное исключение из ценза оседлости для федеральных государственных гражданских служащих, имеющих классный чин, соответствующий воинскому званию генерал-полковника, адмирала, генерала армии, адмирала флота (например, классный чин действительного государственного советника РФ 1 класса).

Кроме того, указывается, что ценз оседлости не применяется к лицам, проходившим в течение пяти лет на территории субъекта РФ службу в войсках национальной гвардии РФ (в действующем законе перечислены все виды специальной государственной службы, за исключением этой).

Расширяются ограничения для назначения сенатором лиц, привлекавшихся к уголовной ответственности (по аналогии с действующим ограничением пассивного избирательного права):

- вводится перечень преступлений средней тяжести, по которым не должно быть судимостей (в действующем законе содержатся только тяжкие или особо тяжкие преступления).

Вводятся дополнительные сроки ограничения для назначения сенатором после снятия или погашения судимости: 15 лет за особо тяжкие преступления, 10 лет за тяжкие преступления и пять лет за преступления средней тяжести.