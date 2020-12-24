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Дмитрий Медведев не просил для себя пожизненного сенаторства

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Экс-президент, зампред Совета Безопасности России Дмитрий Медведев еще не подавал в Совет Федерации заявление о намерении стать пожизненным сенатором, заявила спикер палаты Валентина Матвиенко.

Изменение Конституции

"На сегодняшний день Дмитрий Анатольевич Медведев не направлял заявление в Совет Федерации, но такое право у него есть, оно сохраняется в соответствии с законом", - отметила она.

"Что касается так называемой "президентской квоты" в Совете Федерации - это прерогатива президента, так же, как направление сенаторов от субъектов Федерации - это исключительно прерогатива губернаторов, как глав исполнительной власти и Законодательного собрания - регионального парламента. Мы на эти процессы не влияем", - продолжила она.

По ее словам, президент назначит сенаторов по президентской квоте, когда сочтет это нужным.

Законы о праве бывших президентов становиться пожизненными сенаторами и о праве президента назначать до 30 сенаторов были приняты во исполнение обновленной Конституции.

В частности, бывший президент имеет право в любой момент и только один раз принять решение стать пожизненным сенатором. Действующий президент может назначить не более 30 сенаторов на шестилетний срок, семерых из них он может назначить пожизненно.

Дмитрий Медведев Совет Федерации Валентина Матвиенко Конституция

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