Дмитрий Медведев не просил для себя пожизненного сенаторства

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Экс-президент, зампред Совета Безопасности России Дмитрий Медведев еще не подавал в Совет Федерации заявление о намерении стать пожизненным сенатором, заявила спикер палаты Валентина Матвиенко.

"На сегодняшний день Дмитрий Анатольевич Медведев не направлял заявление в Совет Федерации, но такое право у него есть, оно сохраняется в соответствии с законом", - отметила она.

"Что касается так называемой "президентской квоты" в Совете Федерации - это прерогатива президента, так же, как направление сенаторов от субъектов Федерации - это исключительно прерогатива губернаторов, как глав исполнительной власти и Законодательного собрания - регионального парламента. Мы на эти процессы не влияем", - продолжила она.

По ее словам, президент назначит сенаторов по президентской квоте, когда сочтет это нужным.

Законы о праве бывших президентов становиться пожизненными сенаторами и о праве президента назначать до 30 сенаторов были приняты во исполнение обновленной Конституции.

В частности, бывший президент имеет право в любой момент и только один раз принять решение стать пожизненным сенатором. Действующий президент может назначить не более 30 сенаторов на шестилетний срок, семерых из них он может назначить пожизненно.