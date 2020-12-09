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Посольство РФ назвало ошибкой арест россиянина в Дании

Посольство РФ назвало ошибкой арест россиянина в Дании
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Посольство РФ в Дании рассчитывает на освобождение арестованного в стране по обвинению в шпионаже россиянина, считает предъявленные ему обвинения ошибкой.

"В связи с выдвижением обвинений в шпионаже в отношении российского гражданина, посольство России в Дании считает арест нашего соотечественника и предъявленные ему обвинения ошибкой", - сказали "Интерфаксу" в посольстве.

"Рассчитываем на непредвзятый подход датского правосудия к рассмотрению указанного дела. Надеемся на оправдательный вердикт суда и освобождение нашего соотечественника", - добавили в дипмиссии.

Прокуратура Дании ранее в среду сообщила о предъявлении обвинений в шпионаже гражданину РФ, постоянно проживающему в этой стране.

По данным ведомства, россиянин находится под стражей с начала июля 2020 года, и подозревается, в частности, в передаче данных о датских энергетических технологиях российской разведке.

Прокуратура намерена требовать для россиянина тюремного заключения и депортации из Дании.

Дания

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