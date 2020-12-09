Власти Дании обвинили россиянина в шпионаже

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Судебные власти Дании предъявили гражданину РФ обвинение в шпионаже. Об этом сообщает датское издание Berlingske со ссылкой на прокуратуру.

Обвиняемый находится под стражей в Дании с июля текущего года.

Предполагается, что этот человек передавал российской разведке информацию, в частности, о технологиях, связанных с энергетикой.

Отмечается, что обвинение предъявлено по статье 108 Уголовного кодекса. В случае признания фигуранта виновным наказание может составить до шести лет лишения свободы. Предположительно, дело будет рассматриваться в закрытом режиме.

Этот человек – гражданин РФ, однако проживал он в Дании, говорится в сообщении.