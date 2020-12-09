Госдума приняла закон о гарантиях экс-президенту РФ и членам его семьи

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Госдума в среду приняла в третьем, окончательном, чтении закон о гарантиях экс-президенту РФ и членам его семьи во исполнение обновленной Конституции.

Согласно закону президент, прекративший исполнение своих полномочий, не может быть привлечен к уголовной или административной ответственности, а также задержан, арестован, подвергнут обыску, допросу или личному досмотру.

Неприкосновенность экс-президента распространяется на занимаемые им жилые и служебные помещения, его транспортные средства, средства связи, принадлежащие ему документы и багаж, на его переписку, предусматривает закон.

Кроме того, порядок лишения экс-президента неприкосновенности приводится в соответствие с нормами Конституции (ее статья 93).

Как можно лишить неприкосновенности

Так, закон устанавливает, что президент РФ, прекративший исполнение своих полномочий, может быть лишен неприкосновенности Советом Федерации только на основании выдвинутого Думой обвинения в госизмене или ином тяжком преступлении.

Обвинение должно быть подтверждено заключением Верховного суда РФ о наличии в действиях экс-президента РФ признаков преступления и заключением Конституционного суда РФ о соблюдении установленного порядка выдвижения обвинения.

Проект закона предусматривает, что решение Госдумы о выдвижении обвинения и решение Совета Федерации о лишении неприкосновенности экс-президента РФ должны быть приняты двумя третями голосов от общего числа соответственно сенаторов РФ и депутатов Госдумы по инициативе не менее одной трети депутатов Госдумы и при наличии заключения специальной комиссии, образованной Думой.

Закон устанавливает, что решение Совета Федерации о лишении неприкосновенности экс-президента РФ должно быть принято не позднее чем в трехмесячный срок после выдвижения Госдумой обвинения. Если в этот срок решение Совета Федерации не будет принято, обвинение считается отклоненным.

"Принятие изменений позволит закрепить в федеральном законодательстве соответствующие конституционные гарантии президенту, прекратившему исполнение своих полномочий, что важно для стабильности государства и общества", - отметил, комментируя инициативу, официальный представитель президента при рассмотрении соответствующих законопроектов палатами Федерального Собрания, председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.