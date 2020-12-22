Путин подписал закон о гарантиях экс-президенту

Президент РФ Владимир Путин Фото: Reuters

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал закон о гарантиях экс-главе государства и членам его семьи во исполнение обновленной Конституции.

Соответствующий документ опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно закону президент, прекративший исполнение своих полномочий, не может быть привлечен к уголовной или административной ответственности, а также задержан, арестован, подвергнут обыску, допросу либо личному досмотру.

Неприкосновенность экс-президента распространяется на занимаемые им жилые и служебные помещения, его транспортные средства, средства связи, принадлежащие ему документы и багаж, на его переписку, предусматривает закон.

Кроме того, порядок лишения экс-президента неприкосновенности приводится в соответствие с нормами Конституции (статья 93 Конституции).

Условие лишения неприкосновенности

Так, закон устанавливает, что президент РФ, прекративший исполнение своих полномочий, может быть лишен неприкосновенности Советом Федерации только на основании выдвинутого Думой обвинения в государственной измене или совершении иного тяжкого преступления.

Обвинение должно быть подтверждено заключением Верховного Суда РФ о наличии в действиях экс-президента РФ признаков преступления и заключением Конституционного Суда РФ о соблюдении установленного порядка выдвижения обвинения.

Закон предусматривает, что решение Госдумы о выдвижении обвинения и решение Совета Федерации о лишении неприкосновенности экс-президента РФ должны быть приняты двумя третями голосов от общего числа соответственно сенаторов РФ и депутатов Госдумы по инициативе не менее одной трети депутатов Госдумы и при наличии заключения специальной комиссии, образованной Думой.

Закон устанавливает, что решение Совета Федерации о лишении неприкосновенности экс-президента РФ должно быть принято не позднее чем в трехмесячный срок после выдвижения Госдумой обвинения. Если в этот срок решение Совета Федерации не будет принято, обвинение считается отклоненным.