Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:09Заразились
на 22.12В России 2 906 503+28 776В мире 77 364 641+541 155

Путин подписал закон о гарантиях экс-президенту

Путин подписал закон о гарантиях экс-президенту
Президент РФ Владимир Путин
Фото: Reuters

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал закон о гарантиях экс-главе государства и членам его семьи во исполнение обновленной Конституции.

Соответствующий документ опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно закону президент, прекративший исполнение своих полномочий, не может быть привлечен к уголовной или административной ответственности, а также задержан, арестован, подвергнут обыску, допросу либо личному досмотру.

Неприкосновенность экс-президента распространяется на занимаемые им жилые и служебные помещения, его транспортные средства, средства связи, принадлежащие ему документы и багаж, на его переписку, предусматривает закон.

В РоссииГосдума приняла закон о праве экс-президента РФ стать сенаторомЧитать подробнее

Кроме того, порядок лишения экс-президента неприкосновенности приводится в соответствие с нормами Конституции (статья 93 Конституции).

Условие лишения неприкосновенности

Так, закон устанавливает, что президент РФ, прекративший исполнение своих полномочий, может быть лишен неприкосновенности Советом Федерации только на основании выдвинутого Думой обвинения в государственной измене или совершении иного тяжкого преступления.

Обвинение должно быть подтверждено заключением Верховного Суда РФ о наличии в действиях экс-президента РФ признаков преступления и заключением Конституционного Суда РФ о соблюдении установленного порядка выдвижения обвинения.

Закон предусматривает, что решение Госдумы о выдвижении обвинения и решение Совета Федерации о лишении неприкосновенности экс-президента РФ должны быть приняты двумя третями голосов от общего числа соответственно сенаторов РФ и депутатов Госдумы по инициативе не менее одной трети депутатов Госдумы и при наличии заключения специальной комиссии, образованной Думой.

Закон устанавливает, что решение Совета Федерации о лишении неприкосновенности экс-президента РФ должно быть принято не позднее чем в трехмесячный срок после выдвижения Госдумой обвинения. Если в этот срок решение Совета Федерации не будет принято, обвинение считается отклоненным.

Владимир Путин

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

В России не обнаружили случаев британской мутации коронавируса

В России не обнаружили случаев британской мутации коронавируса

Поправки о реальном сроке за клевету в интернете прошли первое чтение

Поправки о реальном сроке за клевету в интернете прошли первое чтение

Рогозин предупредил об усилении санкций против РФ при Байдене

Вопрос об отмене санкций ЕС против Пригожина может решиться в суде

Главный нарколог разрешил на Новый год пить сухое вино раз в час

Главный нарколог разрешил на Новый год пить сухое вино раз в час

Приставы приехали в захваченный бывшим схиигуменом Сергием монастырь

Дума разрешила силовым структурам и судам закрывать данные о сотрудниках

Дума разрешила силовым структурам и судам закрывать данные о сотрудниках

Минобороны обнародовало кадры совместного с Китаем полета стратегической авиации

Дума отказала правительству в праве менять границы нацпарков

Дума отказала правительству в праве менять границы нацпарков

Песков заявил, что Навальный страдает манией величия и преследования

Песков заявил, что Навальный страдает манией величия и преследования
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');