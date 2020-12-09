В Красноярске готовившего теракт подростка будут лечить принудительно

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Железнодорожный суд Красноярска удовлетворил ходатайство следствия о переводе подростка, подозреваемого в подготовке теракта в школе, из-под стражи на принудительное лечение в психиатрический стационар, сообщили журналистам в среду в пресс-службе краевого суда.

Соттрудник пресс-службы уточнил со ссылкой на материалы суда, что в стационар подросток будет помещен на дообследование и лечение.

В сентябре сотрудники ФСБ задержали подростка из Минусинска Красноярского края, подозреваемого в подготовке теракта в школе. По данным следствия, он планировал привести в действие самодельные взрывные устройства на торжественной линейке 1 сентября. Во время подготовки преступления он изучал инструкции по изготовлению СВУ и хранил необходимые компоненты в нежилом строении.

Уголовное дело было возбуждено по ч. 1 ст. 30 ч. 1 ст. 205(приготовление к теракту), ст. 205.3 (прохождение обучения с целью террористической деятельности), ч. 1 ст. 222.1 (незаконные хранение и переноска взрывных устройств) и ч. 1 ст. 223.1 УК РФ (незаконное изготовление взрывных устройств). На допросе подросток признал вину и раскаялся.

В сентябре ФСБ сообщила о предотвращении нескольких нападений на учебные заведения, места массового скопления людей и здания правоохранительных органов и о задержании 13 человек, планировавших массовые убийства с использованием самодельных взрывных устройств, зажигательных смесей, холодного оружия, а также склонявших интернет-пользователей к совершению таких преступлений.

При этом, в центре общественный связей ведомства отмечали, что 11 из задержанных были участниками закрытого интернет-сообщества в соцсети.