СК закрыл дело о террористическом сообществе против подростков и завел новое

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Следователи прекратили уголовное дело об участии троих подростков из красноярского Канска в террористическом сообществе, однако выявили их причастность к изготовлению и хранению взрывчатых веществ и устройств. Об этом сообщает пресс-служба главного следственного управления СКР по региону.

Согласно сообщению, по материалам ФСБ по факту обучения подростков "с целью осуществления террористической деятельности" (статья 205.3 УК РФ) следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 205.4 УК РФ (участие в террористическом сообществе). Однако в ходе расследования была установлена непричастность подростков к данному преступлению, и уголовное преследование прекратили.

Вместе с тем в ходе следствия были выявлены новые эпизоды преступной деятельности подростков. По предварительной версии следствия, с октября 2019 года по июнь 2020 года обвиняемые, находясь в городе Канске, объединились в группу "для последующего совместного осуществления террористической деятельности".

"Подростки самостоятельно проходили обучение по изготовлению взрывчатых веществ и взрывных устройств, изготавливали их, и отрабатывали их применение на практике в заброшенном доме, на пустырях и стройках. Кроме того, обвиняемые изготавливали и расклеивали листовки, содержащие информацию о публичном оправдании терроризма", - пояснили в пресс-службе.

Именно по этим эпизодам и возбудили новые уголовные дела, которые соединены в одно производство – по части 2 статьи 223.1 УК РФ (незаконное изготовление взрывчатых веществ и взрывных устройств, совершенное группой лиц по предварительному сговору) и части 2 статьи 222.1 УК РФ (незаконное хранение и ношение взрывчатых веществ и взрывных устройств, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

По ходатайству следствия одному из подростков судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, двое находятся под стражей.

Ранее местные СМИ со ссылкой на адвокатов сообщали о группе подростков из Канска, которые подвергаются уголовному преследованию по статьям террористической направленности из-за того, что планировали разрушить построенное в компьютерной игре Minecraft здание ФСБ.