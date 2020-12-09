Экс-главу нижегородского УФСИН задержали за "откаты" от подчиненных

Фото: Андрей Гордеев/Ведомости/ТАСС

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Следственные органы задержали бывшего руководителя ГУФСИН по Нижегородской области генерал-лейтенанта внутренней службы Николая Теущакова. Он задержан в рамках расследования уголовного дела о превышении полномочий, сообщает региональное СУ СКР в среду.

По версии следствия, в июле 2020 года подозреваемый, располагая сведениями о предстоящем поощрении сотрудников Главного управления, потребовал с подчиненных сотрудников часть полученных ими премий, "в зависимости от размера получаемого материального поощрения".

Получив незаконно деньги, он "использовал их для личных нужд".

Теущаков был задержан в среду.

Его противоправную деятельность обнаружили следователи СК на основании результатов прокурорской проверки и оперативно-розыскных мероприятий УФСБ России по Нижегородской области. Следователи СК проверят, как часто случались "откаты" за премии от подчиненных сотрудников.

В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Расследование по уголовному делу продолжается.