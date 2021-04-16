Экс-ректор Байкальского университета стал фигурантом уголовного дела

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - В Иркутске задержан бывший ректор Байкальского госуниверситета экономики и права (БГУ), его заподозрили в незаконном оформлении двух премий самому себе. Как сообщили в СК, ему вменяют два эпизода по ч. 1 ст. 285 УК (злоупотребление должностными полномочиями).

По версии следствия, ректор, "злоупотребляя служебными полномочиями, из корыстной заинтересованности, издал приказы о своем премировании" и выписал себе две премии в размере более 800 000 рублей. В СК подчеркнули, что право выписывать премии руководителю федерального вуза принадлежат исключительно Министерству высшего образования и науки.

Уголовное дело на бывшего ректора завели по материалам УФСБ.

Как сообщил "Интерфаксу" информированный источник, фигурантом дел стал экс-ректор БГУ Александр Суходолов.

Вторым отделом по расследованию особо важных дел Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Иркутской области возбуждены уголовные дела в отношении бывшего ректора федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Байкальский государственный университет экономики и права" (далее ФГБОУ ВПО "БГУ"). Он подозревается в совершении двух эпизодов преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

По версии следствия, в сентябре 2018 года и в январе 2019 года подозреваемый, злоупотребляя служебными полномочиями, из корыстной заинтересованности, издал приказы о своем премировании. При этом полномочия по назначению выплат стимулирующего характера руководителю федерального учреждения принадлежат исключительно Министерству образования и науки РФ. На основании данных документов, чиновнику были выплачены премии в размере свыше 800 000 рублей, что повлекло существенное нарушение законных интересов ФГБОУ ВПО "БГУ".

Уголовные дела возбуждены по материалам сотрудников УФСБ России по Иркутской области.

В настоящее время мужчина задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Следователями производятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.