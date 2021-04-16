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Экс-ректор Байкальского университета стал фигурантом уголовного дела

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - В Иркутске задержан бывший ректор Байкальского госуниверситета экономики и права (БГУ), его заподозрили в незаконном оформлении двух премий самому себе. Как сообщили в СК, ему вменяют два эпизода по ч. 1 ст. 285 УК (злоупотребление должностными полномочиями).

По версии следствия, ректор, "злоупотребляя служебными полномочиями, из корыстной заинтересованности, издал приказы о своем премировании" и выписал себе две премии в размере более 800 000 рублей. В СК подчеркнули, что право выписывать премии руководителю федерального вуза принадлежат исключительно Министерству высшего образования и науки.

Уголовное дело на бывшего ректора завели по материалам УФСБ.

Как сообщил "Интерфаксу" информированный источник, фигурантом дел стал экс-ректор БГУ Александр Суходолов.

Вторым отделом по расследованию особо важных дел Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Иркутской области возбуждены уголовные дела в отношении бывшего ректора федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Байкальский государственный университет экономики и права" (далее ФГБОУ ВПО "БГУ"). Он подозревается в совершении двух эпизодов преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

По версии следствия, в сентябре 2018 года и в январе 2019 года подозреваемый, злоупотребляя служебными полномочиями, из корыстной заинтересованности, издал приказы о своем премировании. При этом полномочия по назначению выплат стимулирующего характера руководителю федерального учреждения принадлежат исключительно Министерству образования и науки РФ. На основании данных документов, чиновнику были выплачены премии в размере свыше 800 000 рублей, что повлекло существенное нарушение законных интересов ФГБОУ ВПО "БГУ".

Уголовные дела возбуждены по материалам сотрудников УФСБ России по Иркутской области.

В настоящее время мужчина задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Следователями производятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

БГУ Иркутск ФСБ СКР Алексанадр Суходолов

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