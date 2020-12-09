"Яндекс.Еда" начала доставлять заказы с помощью робота-курьера

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - "Яндекс.Еда" начала осуществлять доставку из ресторанов при помощи робота-курьера "Яндекс.Ровер", говорится в сообщении компании.

Беспилотная доставка возможна в Москве в районе делового квартала "Белая Площадь" (станция метро "Белорусская") и в Иннополисе (Татарстан). В дальнейшем "Яндекс" планирует расширить зону доставки "Ровером".

Потребители самостоятельно выбирают способ доставки заказа, курьеры продолжать доставлять еду в этих районах.

"В приложении можно посмотреть статус заказа и местоположение "Ровера", а для получения заказа останется только открыть крышку робота. Сделать это может только получатель со своего смартфона. Если свободного "Ровера" не окажется, заказ привезет курьер", - сообщает "Яндекс".

"Яндекс" начал тестировать робота "Ровер" с конца прошлого года. На первом этапе робот-курьер работал в штаб-квартире интернет-компании, позднее он был подключен к доставке документов на территории Сколково.