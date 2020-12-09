Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:58Заразились
на 09.12В России 2 541 199+26 190В мире 68 225 587+634 394

"Яндекс.Еда" начала доставлять заказы с помощью робота-курьера

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - "Яндекс.Еда" начала осуществлять доставку из ресторанов при помощи робота-курьера "Яндекс.Ровер", говорится в сообщении компании.

Беспилотная доставка возможна в Москве в районе делового квартала "Белая Площадь" (станция метро "Белорусская") и в Иннополисе (Татарстан). В дальнейшем "Яндекс" планирует расширить зону доставки "Ровером".

Потребители самостоятельно выбирают способ доставки заказа, курьеры продолжать доставлять еду в этих районах.

"В приложении можно посмотреть статус заказа и местоположение "Ровера", а для получения заказа останется только открыть крышку робота. Сделать это может только получатель со своего смартфона. Если свободного "Ровера" не окажется, заказ привезет курьер", - сообщает "Яндекс".

"Яндекс" начал тестировать робота "Ровер" с конца прошлого года. На первом этапе робот-курьер работал в штаб-квартире интернет-компании, позднее он был подключен к доставке документов на территории Сколково.

Яндекс.Еда Яндекс Яндекс.Ровер Москва Иннополис

Новости

Центр "Вектор" создал экспресс-тест на коронавирус

Минздрав продлил еще на год порядок получения медсправки для водителей

Минздрав продлил еще на год порядок получения медсправки для водителей

Экс-главу нижегородского УФСИН задержали за "откаты" от подчиненных

Экс-главу нижегородского УФСИН задержали за "откаты" от подчиненных

Дума приняла закон о переводе Волгоградской области на московское время

Госдума приняла закон о гарантиях экс-президенту РФ и членам его семьи

В Кремле дистанцировались от конфликта властей Петербурга и рестораторов

В Кремле дистанцировались от конфликта властей Петербурга и рестораторов

Песков опроверг сообщения об одинаковых кабинетах для Путина

Госдума приняла закон о праве экс-президента РФ стать сенатором

Посольство РФ назвало ошибкой арест россиянина в Дании

Посольство РФ назвало ошибкой арест россиянина в Дании

В Туле задержали молодого человека, планировавшего нападение на школу

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');