Осужденному бизнесмену Пономареву добавили 10 лет за неуплату налогов

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Суд в подмосковном Солнечногорске вынес приговор уже отбывающему срок бизнесмену Константину Пономареву, признав его виновным в уклонении от уплаты почти 10 млрд рублей налогов и покушении на мошенничество на сумму более 5 млрд рублей, сообщили в Следственном комитете (СК).

Ранее он стал известен тем, что в ходе многолетней судебной тяжбы добился от IKEA выплат в размере $1 млрд. Позже он был осужден на восемь лет за ложный донос и фальсификацию доказательств.

"Приговором суда Пономареву назначено наказание в виде 10 лет 2 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, а также штрафа в размере 900 тыс. рублей", - говорится в сообщении пресс-службы СК.

В ведомстве отметили, что Пономарев признан виновным в уклонении от уплаты налогов на сумму более 9,7 млрд рублей и покушении на мошенничество в сумме более 5,4 млрд рублей (часть 2 статьи 199 УК РФ, часть 2 статьи 198 УК РФ, часть 3 статьи 30, часть 4 статьи 159 УК РФ).

В сообщении говорится о конфискации и обращении в доход государства 71 дизельной электростанции, которые Пономарев "использовал как средство покушения на мошенничество". Они были изъяты для "обеспечения исполнения приговора и гражданских исков потерпевших".

Кроме того, сообщили в СК, судом удовлетворен гражданский иск ФНС на сумму неуплаченных налогов и пени в размере около 12 млрд рублей.

Вину в совершении инкриминированных преступлений он не признал, добавили в ведомстве.

Следствие и суд установили, что бенефициарный владелец и гендиректор ООО "Системы автономного энергоснабжения" Пономарев в 2011 году не выплатил в федеральный и региональный бюджеты налог на добавленную стоимость в размере 2,2 млрд рублей, налог на прибыль организаций в размере 4,3 млрд рублей, а также налог на свои доходы как физлицо на сумму 3,3 млрд рублей.

Кроме того, как ранее сообщали в Генпрокуратуре, Пономарев с использованием подконтрольного ему ООО "Стар энерго" совершил покушение на хищение 5,5 млрд рублей ПАО "Кубаньэнерго".

В Генпрокуратуре РФ сообщили, что ущерб бюджету РФ от действий Пономарева составил почти 6,5 млрд рублей.

Приговор за ложные доносы

10 июля 2019 года Люберецкий городской суд Московской области приговорил Пономарева к 8 годам колонии общего режима, признав виновным в заведомо ложных доносах и фальсификации доказательств обвинения.

В суде было установлено, что предприниматель инициировал "фиктивные" уголовные дела о клевете и последующие процессы в мировых судебных участках Раменского района для использования решений в спорах с компанией IKEA. Следствие считало, что Пономарев с помощью подставных свидетелей добивался в судах таких решений, которые в дальнейшем могли быть использованы в спорах с концерном. Суд согласился с позицией следствия и прокуратуры

Многомиллиардные тяжбы с IKEA

Пономарев получил известность, в том числе, в связи со своими многолетними тяжбами с IKEA. В 2006 году он поставил ритейлеру 200 дизельных электростанций для энергоснабжения гипермаркетов в Санкт-Петербурге. По завершении срока их аренды между сторонами возник хозяйственный спор – в его рамках предприниматель изначально выиграл у компании несколько разбирательств. Многолетняя тяжба с IKEA закончилась выплатой бизнесмену 25 млрд рублей ($1 млрд по тому курсу). По мнению бизнесмена, именно с этими обстоятельствами было связано его уголовное преследование.