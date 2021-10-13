ВC РФ отменил все решения о продлении ареста бизнесмена Пономарева

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Верховный суд (ВС) России отменил все решения российский судов, связанных с продлением сроков ареста бизнесмену Константину Пономареву, в настоящее время осужденному более чем на десять лет колонии за различные экономические преступления, сообщила "Интерфаксу" его адвокат Анна Ставицкая.

"Верховный суд отменил все продления сроков содержания под стражей Пономарева. Таким образом, три года четыре месяца и 15 дней он содержался под арестом без оснований", - сообщила Ставицкая агентству в среду.

Соответствующее решение, возобновив производство по делу Пономарева по представлению председателя суда, Президиум ВС принял на основании решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).

ЕСПЧ, отметила Ставицкая, ранее установил, что в отношении Пономарева в РФ была нарушена Конвенция о защите прав человека - в частности, Страсбургский суд посчитал, что российские суды недостаточно обосновали свою позицию при продлении сроков содержания под стражей бизнесмену и не изучили возможность применения к нему иных мер пресечения.

"Необходимо подчеркнуть, что в каждом судебном заседании, в котором решался вопрос о продления сроков содержания Пономарева под стражей, защита приводила доводы о незаконности уголовного преследования Пономарева, о невозможности содержания под стражей в связи с обвинением его в преступлениях, совершенных в сфере предпринимательской деятельности, о незаконности его задержания и заключении под стражу и об отсутствии доказательств наличия оснований для содержании Пономарева под стражей", - подчеркнула Ставицкая.

Пономарев, арестованный в 2017 году и известный своими конфликтами с российской IKEA, дважды был осужден за различные преступления, в том числе экономического и предпринимательского характера. В прошлом году по совокупности наказаний он окончательно получил десять лет и два месяца колонии общего режима со штрафом 900 тыс. руб.