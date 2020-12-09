Путин предостерег от повторения ситуации с дефицитом продуктов в СССР

Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференции Фото: Пресс-служба президента РФ/ТАСС

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Совещание по экономическим вопросам, на котором будут обсуждаться меры по обеспечению доступности для россиян основных категорий продуктов питания, пройдет в среду, заявил президент РФ Владимир Путин; он также предостерег от повторения ситуации с дефицитом продуктов, которая была в СССР.

На совещании с членами правительства 9 декабря он попросил главу Минсельхоза Дмитрия Патрушева доложить о достигнутых показателях самообеспеченности РФ по основным продуктам питания.

Министр рассказал, что показатели самообеспеченности по основным продуктам достигли нормативов, определенных доктриной продовольственной безопасности, а по другим категориям продукции АПК - близки к нормативам.

Выслушав министра, президент заметил: "Вы обратили внимание на то, что дефицита продуктов мы не наблюдаем. Это правда. Мы сейчас поговорим еще на следующем совещании по экономическим вопросам поподробней на все эти темы".

Вместе с тем, он предостерег от повторения ситуации с дефицитом продуктов, которая имела место в СССР. "Помните, как тогда говорили? Вы еще человек молодой, не помните, а я помню. Тогда говорили: "В Советском Союзе есть все, но не всем хватает". Тогда не хватало потому, что дефицит был, а сейчас может не хватать потому, что у людей недостаточно денег для приобретения определенных продуктов по тем ценам, которые мы наблюдаем на рынке", - пояснил глава государства свою мысль.

"Мы сейчас об этом поговорим на втором совещании, но это вопрос, который требует особого внимания. В том числе это касается и тех мер поддержки, которые правительство использует для поддержания экспортного потенциала отрасли. Это все правильно, это нужно делать, но надо посмотреть, по каким направлениям", - подчеркнул он.