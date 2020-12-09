Путин заявил, что рост цен на масло и муку нельзя списать на пандемию

Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Рост цен на базовые продукты питания нельзя списать на пандемию, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам.

"Рост на базовые продукты питания - это пандемией не объяснишь, при чем тут пандемия", - сказал Путин.

"Вот министр сельского хозяйства сейчас докладывал - внутреннее производство достаточно для того, чтобы покрыть внутренние потребности. Ну а почему цены выросли на 71,5%? Слава богу, здесь стабилизация, как мне докладывают, происходит определенная. Подсолнечное масло - 23,8% - продолжает расти. Мука - 12,9%, макаронные изделия 10,5%, хлеб и хлебобулочные изделия на 6,3% - это-то почему?", - спросил Путин.

"Что делать с другими показателями, в частности, с ростом цен, прежде всего, на базовые продукты питания? Пандемия здесь ни при чем", - сказал президент РФ.

"Все инструменты сдерживания цен известны, во всяком случае, по этим позициям известны, нужно только своевременно реагировать на то, что происходит", - подчеркнул он.