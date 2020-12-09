В России проведена тренировка стратегических ядерных сил

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Тренировка по управлению стратегическими наступательными силами проведена в среду в соответствии с планом подготовки Вооруженных сил РФ под руководством президента России Владимира Путина, сообщает министерство обороны РФ.

"К участию в тренировке привлекались силы и средства наземной, морской и авиационной составляющей стратегических ядерных сил России. В ходе тренировки отработаны практические действия расчетов пусковых установок Ракетных войск стратегического назначения, экипажей стратегических ракетоносцев дальней авиации Воздушно-космических сил и атомной ракетной подводной лодки Северного флота", - сказано в сообщении.

Отмечается, что "учебно-боевые пуски межконтинентальной баллистической ракеты, баллистической ракеты подводной лодки, высокоточных крылатых ракет воздушного базирования большой дальности выполнены с Государственного испытательного космодрома "Плесецк", из акватории Баренцева моря, а также самолетами Ту-160 и Ту-95МС с аэродромов "Энгельс" и "Украинка"".

"Учебные удары стратегических средств поражения осуществлены по полигонам "Кура" и "Пембой"", - сказано в пресс-релизе.

По данным ведомства, "задачи тренировки выполнены в полном объеме".