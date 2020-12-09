Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 20:55Заразились
на 09.12В России 2 541 199+26 190В мире 68 225 587+634 394

Самолет ВВС США проследил за ракетными пусками РФ на Камчатке

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135S, предназначенный для слежения за запусками межконтинентальных баллистических ракет, в среду провел многочасовой полет над Беринговым морем вблизи границ России на фоне учебно-боевых пусков российских стратегических сил по целям на полигоне "Кура" на Камчатке, сообщили специализированные американские авиационные ресурсы.

RC-135S, вылетев с авиабазы Эйлсон на Аляске, в течение нескольких часов курсировал вблизи российских рубежей. Для обеспечения дальности полета он был дозаправлен американским самолетом-заправщиком KC-135R над акваторией Берингова моря.

Самолет способен обнаружить и сопровождать ракету на участке траектории протяженностью 450-500 км, с высокой точностью определить момент выключения ракетного двигателя, а также с точностью до 100 метров рассчитать точки старта и падения. Его главной задачей является сбор телеметрии о полетах ракет.

Министерство обороны РФ сообщило, что в среду была проведена тренировка стратегических ядерных сил, выполнены пуски межконтинентальной баллистической ракеты, ракеты с подлодки, а также стратегических бомбардировщиков Ту-160 и Ту-95МС.

"К участию в тренировке привлекались силы и средства наземной, морской и авиационной составляющей стратегических ядерных сил России. В ходе тренировки отработаны практические действия расчетов пусковых установок Ракетных войск стратегического назначения, экипажей стратегических ракетоносцев дальней авиации Воздушно-космических сил и атомной ракетной подводной лодки Северного флота", - сказано в сообщении.

Отмечается, что "учебно-боевые пуски межконтинентальной баллистической ракеты, баллистической ракеты подводной лодки, высокоточных крылатых ракет воздушного базирования большой дальности выполнены с Государственного испытательного космодрома "Плесецк", из акватории Баренцева моря, а также самолетами Ту-160 и Ту-95МС с аэродромов "Энгельс" и "Украинка"".

"Учебные удары стратегических средств поражения осуществлены по полигонам "Кура" и "Пембой"", - сказано в пресс-релизе.

ВВС США США RC-135S Берингово море Камчатка Аляска Минобороны РФ

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: среда, 9 декабря

РЖД запланировали провести ВСМ Москва-Петербург через Великий Новгород

РЖД запланировали провести ВСМ Москва-Петербург через Великий Новгород

Минсельхоз не ждет дефицита томатов в РФ из-за запретов на их импорт

Минсельхоз не ждет дефицита томатов в РФ из-за запретов на их импорт

Два уголовных дела возбудили в Петербурге из-за работавших ночью баров

Группа детей и тренеры отравились парами хлора в бассейне в Башкирии

Группа детей и тренеры отравились парами хлора в бассейне в Башкирии

Вакцину одновременно от COVID-19 и гриппа начали разрабатывать в РФ

Путин заявил, что рост цен на масло и муку нельзя списать на пандемию

Путин заявил, что рост цен на масло и муку нельзя списать на пандемию

В России проведена тренировка стратегических ядерных сил

Летчик-испытатель назвал беспрецедентным ЧП с самолетом "судного дня"

Путин предостерег от повторения ситуации с дефицитом продуктов в СССР

Путин предостерег от повторения ситуации с дефицитом продуктов в СССР
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');