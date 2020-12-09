Самолет ВВС США проследил за ракетными пусками РФ на Камчатке

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135S, предназначенный для слежения за запусками межконтинентальных баллистических ракет, в среду провел многочасовой полет над Беринговым морем вблизи границ России на фоне учебно-боевых пусков российских стратегических сил по целям на полигоне "Кура" на Камчатке, сообщили специализированные американские авиационные ресурсы.

RC-135S, вылетев с авиабазы Эйлсон на Аляске, в течение нескольких часов курсировал вблизи российских рубежей. Для обеспечения дальности полета он был дозаправлен американским самолетом-заправщиком KC-135R над акваторией Берингова моря.

Самолет способен обнаружить и сопровождать ракету на участке траектории протяженностью 450-500 км, с высокой точностью определить момент выключения ракетного двигателя, а также с точностью до 100 метров рассчитать точки старта и падения. Его главной задачей является сбор телеметрии о полетах ракет.

Министерство обороны РФ сообщило, что в среду была проведена тренировка стратегических ядерных сил, выполнены пуски межконтинентальной баллистической ракеты, ракеты с подлодки, а также стратегических бомбардировщиков Ту-160 и Ту-95МС.

"К участию в тренировке привлекались силы и средства наземной, морской и авиационной составляющей стратегических ядерных сил России. В ходе тренировки отработаны практические действия расчетов пусковых установок Ракетных войск стратегического назначения, экипажей стратегических ракетоносцев дальней авиации Воздушно-космических сил и атомной ракетной подводной лодки Северного флота", - сказано в сообщении.

Отмечается, что "учебно-боевые пуски межконтинентальной баллистической ракеты, баллистической ракеты подводной лодки, высокоточных крылатых ракет воздушного базирования большой дальности выполнены с Государственного испытательного космодрома "Плесецк", из акватории Баренцева моря, а также самолетами Ту-160 и Ту-95МС с аэродромов "Энгельс" и "Украинка"".

"Учебные удары стратегических средств поражения осуществлены по полигонам "Кура" и "Пембой"", - сказано в пресс-релизе.