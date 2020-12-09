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В Дагестане завели административное дело из-за гибели тюленей

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Северо-Кавказское территориальное управление (СКТУ) Росрыболовства расследует дело по факту гибели тюленей в Каспийском море в Дагестане, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства в среду.

"Принято решение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования в отношении неустановленного лица. Распространение зоны загрязнения не прогнозируется", - сказали в пресс-службе.

Одной из возможных причин ЧП Росрыболовство рассматривает инфекционные заболевания вирусного или бактериального происхождения "на фоне неблагоприятных гидрометеорологических условий (до момента гибели тюленей в этом районе в течение 15 дней наблюдалась штормовая погода)".

Краснокнижные животные могли погибнуть "и в результате различных видов внешнего воздействия", отметили в ведомстве. При этом можно исключить гибель тюленей от рыболовных сетей, считают в Росрыболовстве.

Как сообщалось ранее, на берегу Каспийского моря было обнаружено 17 мертвых тюленей. Один из экспертов предположил, что животные могли погибнуть от китайских рыболовных сетей.

Росрыболовство Дагестан Каспийское море

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