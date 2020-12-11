В Дагестане за 4 дня нашли почти 300 мертвых краснокнижных тюленей

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Ученые в Дагестане устанавливают причину массовой гибели тюленей на Каспии, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе территориального управления Росрыболовства в пятницу.

"От Махачкалы до Сулака и Самура за четыре дня проверки специалисты Росрыболовства обнаружили 272 туши мертвых тюленей, которые занесены в Красную книгу", - сказал собеседник агентства.

По его словам, больше всего мертвых тюленей найдено по северной части побережья от Махачкалы до Сулака.

"В Дагестан прибыла экспертная группа из числа ученых Западно-Каспийского отдела Волжско-Каспийского филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии (КаспНИРХ) и РАН (Москва)", - сообщил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что на берегу Каспийского моря между Махачкалой и Каспийском было обнаружено около 20 мертвых тюленей.

Специалисты Росрыболовства одной из вероятных причин массовой гибели каспийской нерпы, занесенной в Красную книгу, назвали инфекционное заболевание вирусного или бактериального происхождения. Краснокнижные животные могли погибнуть "и в результате различных видов внешнего воздействия", отметили в ведомстве. По факту ЧП было возбуждено административное дело.