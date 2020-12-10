Россия передаст Кубе технологии для оборонных предприятий страны

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Россия поможет Кубе модернизировать оборонные предприятия страны, передаст необходимые технологии, сообщил "Интерфаксу" замглавы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ Анатолий Пунчук.

"Куба имеет свои заводы, надо поднять уровень их компетенции, произвести обучение и передать технологии, которыми мы располагаем. Оружия у них достаточно", - заявил Пунчук. Он отметил, что программа сотрудничества в этой сфере в силе, но нуждается в корректировке.

В феврале 2019 года стало известно, что Москва и Гавана подписали соглашение о выдаче Кубе кредита в размере 38 млн евро для закупок в сфере ВТС.

В аппарате вице-премьера РФ Юрия Борисова, который является сопредседателем российско-кубинской межправительственной комиссии, тогда заявили, что "выделенные финансовые средства обеспечат поступательное развитие ВПК (военно-промышленный комплекс) Кубы в ближайшие годы".