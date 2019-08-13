РФ поможет Кубе модернизировать военную технику в кредит на 38 млн евро

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Россия и Куба заключили контракты на модернизацию кубинской военной промышленности, они будут оплачиваться за счет выделенного Кубе кредита на 38 млн евро, сообщил "Интерфаксу" замдиректора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Анатолий Пунчук.

"Все контракты подписаны. Полностью, на 38 миллионов все оформлено. В рамках той техники, которую мы ранее поставили, мы ее модернизируем, оказываем содействие по передаче компетенций, полномочий, чтобы они сами могли ремонтировать, модернизировать и создавать более совершенные образцы", - сказал Пунчук.

О том, что Россия планирует выделить Кубе кредит в размере 38 млн евро, стало известно в ноябре прошлого года.

По словам главы ФСВТС Дмитрия Шугаева, выделенные средства планируется направить на "оказание технического содействия кубинской стороне". В то же время газета "Коммерсантъ" сообщала, что на эти деньги Куба планирует закупить у России военную технику, в частности вертолеты.

Замглавы ФСВТС сообщил, что заключенные с кубинской стороной контракты не предусматривают поставку техники. "Это не поставочные контракты, а именно передача технологий и модернизация кубинской военной промышленности", - отметил Пунчук.

В апреле глава "Роборонэкспорта" Александр Михеев заявлял журналистам, что Россия выполняет контрактные обязательства с Кубой. На вопрос, планирует ли Россия поставлять Кубе системы ПВО или комплексы береговой охраны, Михеев тогда ответил, что "этот вопрос пока не актуализирован".