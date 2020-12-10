Законопроект о либерализации шельфа внесен в правительство

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Законопроект о либерализации шельфа внесен в правительство, сообщил первый замглавы Минвостокразвития Александр Крутиков на форуме "Арктика: настоящее и будущее".

"Новые льготы получил и арктический шельф. Для освоения его недр установлен 15-летний льготный налоговый режим. Год назад мы говорили о необходимости интенсифицировать изучение и освоение шельфа, стимулировать конкуренцию, расширить доступ к нему частных инвесторов. Эти положения теперь стали частью арктической стратегии России. Законопроект, дающий возможность частным инвесторам работать на арктическом шельфе на прошлой неделе был внесен в правительство без концептуальных разногласий. Он поддержан всеми ключевыми ведомствами", - сказал он.

Согласно Стратегии развития Арктической зоны РФ до 2035 года, новая модель освоения шельфа с допуском частных инвесторов будет внедрена до 2024 года.

Минвостокразвития по поручению вице-премьера Юрия Трутнева, курирующего Дальний Восток и Арктику, весь 2020 год занималось разработкой и согласованием законопроекта о либерализации шельфа. Документ предусматривает право частных инвесторов на получение неограниченного числа участков недр на шельфе при условии предоставления финансовой гарантии. Законопроект призван создать условия для стимулирования иностранных и отечественных частных инвесторов к работе на шельфе РФ. Условия законопроекта о либерализации шельфа не распространяются на уже распределенные между недропользователями участки. В настоящее время, согласно закону "О недрах", на шельфе РФ могут работать только "Газпром", "Роснефть" и их "дочки".

"Созданная система преференций позволила в условиях кризиса не пересматривать и ранее принятые решения по развитию Северного морского пути. Цель остается неизменной - 80 млн тонн в 2024 году, она достижима и является первым шагом на пути становления Севморпути в качестве глобального, конкурентоспособного транспортного коридора. Это также одна из целей, закрепленных в Стратегии", - сказал Крутиков, выступая на форуме.

Ранее ведомства и компании запланировали грузооборот по Севморпути в 80 млн тонн в 2024 году, основную часть которого должны обеспечить проекты "НОВАТЭКа" и "Роснефти".

Крутиков также подчеркнул, что ужесточение экологических требований в Арктике, произошедшее в этом году одновременно с утверждением преференций для новых проектов в этом регионе, вполне оправдано: "Оно может и должно донастраиваться, но не пересматриваться кардинально".

"Новым главой Минприроды Александром Козловым уже объявлено начало работы над новой программой генеральной уборки в Арктике. С участием ведущих российских ученых завершается подготовка проекта государственной системы мониторинга и прогнозирования последствий деградации многолетней мерзлоты. Вместе с Минприроды и Росгидрометом мы договорились подготовить в следующем году проект закона, который закрепит систему ответственности за ее функционирование. Комплексный план адаптации Арктики к изменениям климата и представим его также в следующем году", - добавил чиновник.