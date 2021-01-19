Сечин и Алекперов попросили отменить экологическую экспертизу для скважин в Арктике

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Руководители "Роснефти", "ЛУКОЙЛа" и "Газпром нефти" Игорь Сечин, Вагит Алекперов и Александр Дюков попросили отменить обязательную государственную экологическую экспертизу (ГЭЭ) проектной документации буровых скважин в Арктике. Об их письме премьер-министру Михаилу Мишустину пишет "Коммерсантъ", ссылаясь на источники.

Это требование нефтяники считают избыточным и опасаются, что долгие процедуры экспертизы могут затормозить ввод месторождений в разработку, что помешает достичь грузооборота Севморпути в 80 млн тонн в 2024 году.

В 2020 году вместе с законом о господдержке арктических проектов были приняты и изменения в закон об экологической экспертизе (подпункт 7.9 статьи 11), по которым с августа 2020 года проектная документация всех объектов капитального строительства в Арктике должна проходить ГЭЭ.

Главы нефтекомпаний просят Мишустина дать "указание Минприроды максимально оперативно проработать внесения изменений в законодательство". Сейчас есть определенный накопленный объем документации, которая позволяет отчитываться по реализуемым проектам. Но если в течение ближайших месяцев-полугода вопрос не решится, в дальнейшей перспективе риск отсрочки по проектам может реализоваться, сказал изданию источник в одной из нефтекомпаний.

Представители компаний на запрос газеты не ответили.

В Минприроды пояснили, что обычно бурение отдельных скважин не проходит ГЭЭ, а экспертизу проводят для проекта обустройства месторождения в целом. Новая же поправка к закону об экологической экспертизе "обусловлена особенной экологической чувствительностью арктической природы и длительностью восстановления хрупких арктических экосистем", отметили в ведомстве. Там добавили, что в конце прошлого года поддержали законодательные инициативы о том, чтобы вывести из-под ГЭЭ буровые скважины в Арктике.