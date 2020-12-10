Глава СПЧ предупредил о вреде блокировки YouTube и соцсетей

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Попытки заблокировать YouTube, Facebook, Twitter за ограничение доступа к каналам российских СМИ приведут к торможению работы всего российского сегмента интернета, заявил глава Совета при президенте РФ по правам человека Валерий Фадеев.

"Вчера в Госдуме принят в первом чтении законопроект о возможности блокировать за подобные действия YouTube, Facebook, Twitter... Предлагается затормозить работу Twitter или Facebook. Но, похоже, что сегодня, чтобы затормозить работу Facebook, придется тормозить работу всего рунета, что, конечно, недопустимо", - сказал Фадеев на встрече СПЧ с президентом РФ в четверг.

Он отметил, что данные платформы "серьезно защищены от внешнего вмешательства", и нужна "дискуссия технического характера о том, как защитить российские СМИ и пользователей от цензуры со стороны американских IT-компаний".

Президент РФ Владимир Путин, в свою очередь, подчеркнул, что торможение деятельности иностранных интернет-платформ из-за цензуры российских СМИ не должно стать "выстрелом в ногу" для рунета.

"Давайте, разумеется, будем делать таким образом, чтобы самим себе в ногу не стрелять. Будем развивать свои собственные серверы, развивать свои собственные возможности, свои собственные сети, предоставлять качественные услуги у себя, и не будем ограничивать людей там, где это совершенно не имеет никакого смысла", - сказал он.

По словам Путина, он всегда исходил из того, что "любые наши ответные действия не должны идти нам самим во вред". При этом он заявил: "Наши так называемые иностранные партнеры занимаются цензурой. Это абсолютно очевидная вещь и понятная любому здравомыслящему человеку. Это цензура. Это поле информационного противоборства. Не мы это делаем, но мы вынуждены на это как-то реагировать, как-то отвечать".

Блокировка за цензуру

9 декабря Госдума приняла в первом чтении резонансный законопроект о запрете цензуры со стороны интернет-порталов. Под него могут попасть YouTube и Facebook.

Согласно документу, Роскомнадзор сможет блокировать полностью или частично интернет-ресурсы, ограничивающие значимую информацию на территории РФ по признакам национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, профессии, места жительства и работы, отношения к религии и (или) в связи с введением иностранными государствами политических или экономических санкций в отношении России или россиян. Отдельно отмечается, что блокировка может последовать за "дискриминацию в отношении материалов российских средств массовой информации".

При ограничении или замедлении доступа будут использоваться технические средства противодействия угрозам, предусмотренные положениями ранее принятого закона "О суверенном интернете".

Блокировку, согласно проекту закона, будет инициировать Генпрокуратура по согласованию с МИД России. Ресурсы, которые будут замечены в нарушении нового закона, попадут в специальный список сайтов, "причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ". Роскомнадзор будет вводить ограничительные меры по этому списку.

Потенциально законопроект может быть применен против популярных западных социальных сетей. Авторы в пояснительной записке к документу отмечают, что среди порталов, которые в 2020 году блокировали информацию российских СМИ, замечены Twitter, Facebook и YouTube.

7 декабря проект закона поддержал профильный комитет Госдумы, поддержку также высказало Минцифры.