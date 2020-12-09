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Хинштейн сравнил блокировку YouTube с ядерным ударом по Вашингтону

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн заявил, что Россия обладает техническими возможностями для блокировки западных интернет-ресурсов, включая Google.

"Это, повторяю, чрезвычайная мера. И никто из нас, авторов законопроекта, не хочет, чтобы был заблокирован YouTube, социальные сети, Google на территории нашей страны. Более того, обсуждать, как это будет выглядеть, как это технически реализовать - хотя замечу, что это достижимо, - обсуждать, как это сделать, это все равно что обсуждать последствия ракетно-ядерного удара по Вашингтону", - сказал Хинштейн на пленарном заседании Госдумы в среду во время рассмотрения в I чтении резонансного законопроекта о запрете цензуры в интернете, который может коснуться западных IT-гигантов.

Продолжая свою аналогию, депутат отметил, что у России есть "техническая возможность совершить такой ракетно-ядерный удар", однако подчеркнул, что в Думе не верят в возможность такой атаки. Тем не менее, по его словам, это не говорит о том, что стране нужно отказаться от мер сдерживания.

Подобным образом ситуация обстоит с возможностью блокировки иностранных ресурсов, следует из пояснений Хинштейна. По словам парламентария, новый законопроект о борьбе с интернет-цензурой дает возможность заблокировать ресурсы в качестве крайней меры, однако в России рассчитывают, что до блокировки дело не дойдет.

Резонансный законопроект

Резонансный законопроект о запрете цензуры со стороны интернет-порталов (N 1058572-7) был внесен в нижнюю палату 19 ноября. Авторами проекта закона, в частности, стали Хинштейн и его заместители на посту главы думского комитета - Максим Кудрявцев, Александр Ющенко, Сергей Боярский.

Согласно инициативе, Роскомнадзор сможет блокировать полностью или частично интернет-ресурсы, ограничивающие значимую информацию на территории РФ по признакам национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, профессии, места жительства и работы, отношения к религии и (или) в связи с введением иностранными государствами политических или экономических санкций в отношении России или россиян. Отдельно отмечается, что блокировка может последовать за "дискриминацию в отношении материалов российских средств массовой информации".

Александр Хинштейн Госдума YouTube США

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