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"КамАЗ" выполнил первую крупную поставку грузовиков 5-го поколения

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - "КамАЗ" в четверг передал 50 магистральных тягачей "КамАЗ-54901" нижегородскому перевозчику "Приволжье-Транс", сообщила пресс-служба автопроизводителя.

Это первая крупная поставка флагмана нового модельного ряда "КамАЗа", говорится в пресс-релизе.

Церемония передачи грузовиков прошла на площадке сервисного центра АО "Торгово-финансовая компания "КамАЗ" в Нижнем Новгороде.

Сумма сделки не сообщается.

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"КамАЗ-54901" является флагманом нового поколения грузовиков К5, выведен на рынок в мае 2020 года.

В ноябре корпоративное издание "КамАЗа" сообщило, что наряду с флагманом на конвейере уже собираются и другие грузовики К5: большегрузы с подкатной осью и самосвалы.

Поколение грузовиков К5 включает в себя магистральное семейство (седельные тягачи "КамАЗ-54901", 65659, а также шасси 65658) и тяжелое семейство (самосвалы "КамАЗ-6595", 65951, 65952 и седельный тягач "КамАЗ-65956"). Кроме того, запланировано создание транспортного семейства, семейства полноприводных автомобилей на односкатной ошиновке и семейства среднетоннажных автомобилей.

Транспортная компания "Приволжье-Транс" входит в автотранспортный холдинг Privolzhe Group. Автопарк перевозчика состоит из тягачей DAF, MAN и "КамАЗ".

КамАЗ

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