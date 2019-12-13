Путину показали прототип грузовика "КамАЗ-2020"

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин ознакомился с новейшими разработками компании "КамАЗ", в том числе с прототипом нового грузовика.

В ходе осмотра автомобильного завода президенту продемонстрировали прототип грузового автомобиля "КамАЗ-2020" (КамАЗ-54907, получивший собственное имя Continent). Концепт кабины для этой модели был представлен на выставке Comtrans в 2017 году. В пятницу президенту показали грузовик целиком.

Автомобиль имеет третий уровень автономности, гибридную трансмиссию и улучшенную аэродинамику. Кроме того, кабина грузовика оснащена микроволновой печью, мультиваркой, умывальником и холодильником.

Путин лично осмотрел кабину, оснащенную современным дисплеем бортовой системы. Кроме того, автомобиль оснащен электронными зеркалами.

"Супер!" - поделился президент впечатлениями от увиденного.

Президенту также показали грузовик нового семейства "КамАЗ 54901" с кабиной семейства К5, который планируется запустить в серийное производство в 2020 году. Предсерийная сборка машины началась весной текущего года. На одном из таких автомобилей глава государства расписался.

Автомобили этой серии будут запущены в серийное производство в следующем году.

Главе государства также показали новый двигатель Р-6 для данных грузовиков.

Путин осмотрел модели новых самосвалов поколения К5 и К4, образец беспилотного самосвала и грузовой автомобиль на газе.

Президент также осмотрел салон беспилотного шаттла для городских перевозок.

Путина сопровождал министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, глава "Ростеха" Сергей Чемезов, гендиректор "КамАЗа" Сергей Когогин, замгендиректора компании по развитию Ирэк Гумеров.

Кроме того, вместе с Путиным автомобили осмотрели глава Татарстана Рустем Минниханов и первый президент республики Минтимер Шаймиев.