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Путин снова поручил проанализировать принятые законы об НКО-иноагентах

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин снова поручил проанализировать принятые законы об НКО-иноагентах, чтобы они не мешали организациям работать.

"Давайте еще раз посмотрим на это, руководитель администрации нас слышит, и руководство Госдумы. Нет желания хватать и не пущать, но есть желание оградить себя от вмешательства", - сказал Путин на встрече с представителями Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) в четверг.

Он отметил, что "люди наши - честные и добрые, правильно организующие свою работу, но те, кто им платят, как правило, руководствуется другими целями, не укрепления России, а сдерживания, в этом вся суть проблемы".

"Есть сферы деятельности, где общественные организации, честные порядочные люди... - это области здравоохранения, охраны окружающей среды, защиты материнства и детства, много таких. Считаю, это такая тонкая сфера, которая требует точной и ясной юридической техники, понимания того, что написано на бумажке и что в жизни осуществляется. Буду делать все зависящее от меня, чтобы поправить то, что работает вкривь и вкось", - отметил Путин.

Он заявил, что постарается "с одной стороны защитить наши внутренние интересы и политику от вмешательства, с другой стороны - дать людям возможность свободно работать и не оглядываться по сторонам".

Президент поручил первому заместителю главы кремлевской администрации Сергею Кириенко принять к исполнению данное предложение.

Владимир Путин СПЧ Сергей Кириенко

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