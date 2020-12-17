Иноагентам разрешат входить в общественные советы при министерствах

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Физическим лицам со статусом иностранного агента разрешат работать в общественных советах при министерствах и ведомствах, следует из поправки, которую одобрил думский комитет по безопасности и противодействию коррупции. Об этом журналистам сообщил председатель СПЧ Валерий Фадеев.

"Могут ли иностранные агенты-физические лица быть членами общественных советов при министерствах и ведомствах? И вот принято решение: да, могут. Такая поправка внесена в Госдуму", - сказал он.

Законопроект № 1057914-7 в целом Госдума рассмотрит 22 декабря по втором чтении, объявил председатель комитета по безопасности Василий Пискарев.

Законопроект предусматривает, что иностранными агентами могут быть объявлены общественные объединения, не зарегистрированные в качестве юридических лиц, а также физические лица, в том числе иностранные журналисты, занимающиеся политикой.

Комитет Пискарева также одобрил поправку, которая выведет из-под действия законодательства об иноагентах экологические, благотворительные и культурные организации. Для этого будет дано определение неполитических сфер деятельности, за которую можно будет получать иностранное финансирование без опаски получить статус иноагента, и уточнить понятие политической деятельности.

Еще комитет одобрил поправку, которая обяжет маркировать информацию об иноагентах только СМИ, но не блогеров или рядовых граждан.