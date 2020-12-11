Минтруд предложил упростить оформление инвалидности на время пандемии

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Министерство труда и социальной защиты РФ подготовило проект постановления правительства, согласно которому на время пандемии COVID-19 рекомендуется упростить временный порядок признания гражданина инвалидом, сообщает в пятницу газета "Известия".

"Минтруд предложил упростить порядок оформления инвалидности на время пандемии. По идее ведомства, люди смогут не проходить дополнительные медицинские обследования и лишний раз не ложиться в больницу", - говорится в публикации.

Если медицинская организация уже подтвердила тяжелое состояние и нарушение функций организма, гражданину не нужно будет проходить дополнительные обследования, как раньше, следует из документа. Мера коснется тех случаев, когда пациента впервые направляют на медико-социальную экспертизу (МСЭ; часть процедуры оформления инвалидности), уточняет издание.

При этом сейчас гражданам зачастую приходится лежать в больнице дважды: сначала на старте заболевания, потом - чтобы пройти МСЭ и подтвердить, что недуг влияет на качество жизни, отмечается в статье.

По словам первого замминистра труда и соцзащиты РФ Алексея Вовченко, речь в первую очередь идет о гражданах, которые получили травмы, длительно имеют заболевания - в их медицинских карточках уже достаточно первичной информации, чтобы установить инвалидность, подчеркнул замглавы ведомства. Если у человека будет потребность или желание дать уточненные данные в МСЭ, он сможет это сделать, добавил Вовченко в беседе с изданием.

В Минтруде также напомнили, что в конце ноября уже были внесены изменения в постоянно действующие правила установления инвалидности. По ним, если при проведении МСЭ потребуются дополнительные данные, эти сведения бюро медико-социальной экспертизы будет запрашивать у медучреждения, а не у гражданина. Раньше при нехватке данных документы просто возвращали заявителю, и пакет документов приходилось собирать заново, пишут "Известия".