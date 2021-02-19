Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:50Заразились
на 19.02В России 4 139 031+13 433В мире 110 306 032+403 173

Врача оштрафовали на 3 млн рублей за подделку справок об инвалидности

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - В Кузбассе Прокопьевский городской суд оштрафовал на 3,1 млн рублей терапевта за незаконное оформление 11 справок об инвалидности. Как уточнили в СК по Кемеровской области, она признана виновной по ч. 5 ст. 290 УК о получении взяток организованной группой.

Следствие и суд установили, что с марта 2017 года по февраль 2018 года женщина работала в комиссии медико-социальной экспертизы. Организованной группой с руководителем бюро МСЭ она за взятки выдавала справки об инвалидности тем, у кого не было соответствующих медицинских показаний.

Причастность терапевта к этим махинациям обнаружили в ходе расследования уголовного дела руководителя бюро, который был осужден в 2019 году.

Прокопьевск Кузбасс Кемеровская область МСЭ

Новости по теме

Новости

В России зарегистрировали еще 13 433 случая COVID-19

В России зарегистрировали еще 13 433 случая COVID-19
Пандемия коронавируса

"Ъ" узнал о сложностях с вакцинацией европейских дипломатов в Москве

Жильцы сгоревшего в Кирове дома пытались потушить огонь без пожарных

Жильцы сгоревшего в Кирове дома пытались потушить огонь без пожарных

Танк-робот на базе "Арматы" может быть создан в России

Танк-робот на базе "Арматы" может быть создан в России

Сотрудник Третьяковки уволен после министерской проверки

Сотрудник Третьяковки уволен после министерской проверки

Арестован застреливший ребенка через дверь житель Читы

Что случилось этой ночью: пятница, 19 февраля

Что произошло за день: четверг, 18 февраля

Пандемия коронавируса

Попова заявила, что у перенесших COVID нет больших рисков заразиться "британским" штаммом

Попова заявила, что у перенесших COVID нет больших рисков заразиться "британским" штаммом

В МИД РФ назвали решение ЕСПЧ по Навальному политически мотивированным

В МИД РФ назвали решение ЕСПЧ по Навальному политически мотивированным
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');