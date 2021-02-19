Врача оштрафовали на 3 млн рублей за подделку справок об инвалидности

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - В Кузбассе Прокопьевский городской суд оштрафовал на 3,1 млн рублей терапевта за незаконное оформление 11 справок об инвалидности. Как уточнили в СК по Кемеровской области, она признана виновной по ч. 5 ст. 290 УК о получении взяток организованной группой.

Следствие и суд установили, что с марта 2017 года по февраль 2018 года женщина работала в комиссии медико-социальной экспертизы. Организованной группой с руководителем бюро МСЭ она за взятки выдавала справки об инвалидности тем, у кого не было соответствующих медицинских показаний.

Причастность терапевта к этим махинациям обнаружили в ходе расследования уголовного дела руководителя бюро, который был осужден в 2019 году.